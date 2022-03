Lorenzo Méndez trifulca concierto: ¿Por no pagarle?

Las imágenes, muestran como el equipo de seguridad quiso retener el enfrentamiento entre los dos hombres y cómo los sonidos de golpes se escuchaban en el lugar hasta que llegaron a un camerino y azotaron la puerta para que nadie pudiera ingresar. El video, fue compartido por la cuenta de Chamonic3 y relata que una de las hipótesis, es que el empresario que organizó el evento no le pagó al cantante.

“Le cuento que me dicen Lorenzo y el empresario de este evento llegaron hasta los golpes pues al parecer el empresario no le pagó a Lorenzo su presentación , argumentando que no había público y no le pagaría”, escribió la cuenta de Chaminic3 en redes sociales. El motivo de la discusión, aún no ha quedado claro. Archivado como: Lorenzo Méndez trifulca concierto