Lorenzo Méndez sufre terrible accidente

Alarma a sus seguidores y manda una contundente advertencia

Preocupado, Lorenzo Méndez explica qué fue lo que pasó ¡Tremendo susto! El cantante y ex de Chiquis Rivera, Lorenzo Méndez se llevó el susto de su vida luego de que él, su hija y la amiga de ella sufrieran un terrible accidente automovilístico el cual casi ponía en riesgo la vida de todos sus tripulantes. El cantante, un poco preocupado, lanzó una fuerte advertencia a todos los conductores de auto. Vaya que las cosas dieron un giro monumental luego de que el cantante y ex vocalista de la Banda el Limón, Lorenzo Méndez se separó de la hija de Jenni Rivera, y es que a pesar de que mucho se afirma que no ha querido firmarle los papeles de divorcio a Chiquis, las cosas parecen ir pintando bien para los dos. Lorenzo Méndez sufre accidente automovilístico Sin embargo, este 4 de enero, Lorenzo Méndez alarmó a todos sus seguidores y fieles fanáticos a través de redes sociales luego de revelar que él, junto con su hija y una amiga de ella habían sufrido un impactante accidente automovilístico, el cual había puesto en peligro la vida de los tres. Y es que cabe destacar que antes de que Lorenzo Méndez sostuviera una relación sentimental con Chiquis Rivera, el cantante estuvo saliendo con Claudia Falván, con quien tuvo a Victoria de ya 11 años. A pesar de que ambos ya no se encuentran juntos, el portal La Opinión afirma que mantienen buena relación por el bien de su hija.

¿Iba junto a su hija? Lorenzo Méndez cuenta el accidente automovilístico que sufrió Volviendo al tema principal, de acuerdo con People en español, señaló que antes del accidente automovilístico en el que estuvo involucrado Lorenzo Méndez, su hija Victoria y la amiga de ella, el cantante había publicado una instantánea en donde se podían ver a los tres muy sonrientes abordando un avión. En la imagen, se podía ver primero a Lorenzo Méndez, quien estaba tomando la selfie, después a su hija Victoria y a un lado de ella se encontraba la amiga de la pequeña distraída. Al pie de esta tierna imagen, el cantante colocó un sticker en el cual decía “Lunes. Lorenzo Squad”.

Lorenzo Méndez cuenta cómo fue su accidente automovilístico Lamentablemente las cosas dieron un giro bastante inesperado, ya que a las pocas horas de haber compartido esta tierna fotografía, Lorenzo Méndez alarmó a sus más de 900 mil seguidores al revelarles que habían sufrido un accidente automovilístico, el cual afortunadamente había quedado solo en un terrible susto. En medio de la penumbra y con un semblante aún preocupado, Lorenzo Méndez apareció mandándole una advertencia a todos los conductores de auto, afirmando que tengan cuidado con sus llantas, las habían provocado el accidente después de que se salieran repentinamente del auto.

A Lorenzo Méndez se le salió una llanta, provocando el accidente automovilístico Mediante un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Lorenzo Méndez mostró parte de su automóvil dañado, en donde se podía ver, aún con la poca luz del lugar, que la llanta ya no se encontraba en su lugar, accidente por el cual tuvieron que pasar no solo él, sino también su hija Victoria y la amiga de ella: “Mi gente, especialmente los chavos que quieren comprar llantas, rines grandes, a mi siempre me han encantado toda mi vida los rines grandes, toda mi vida, desde que tengo carro, pero miren, cuando compren algo que no debe ir, miren lo que me acaba de pasar”.

“Las niñas están bien” Posteriormente a esto, Lorenzo Méndez señaló que este terrible accidente automovilístico no puso solamente costarle la vida a él, sino también a su hija Victoria y a su amiga, quienes afortunadamente resultaron ilesas de este hecho, sin embargo, el susto continuaba en él: “Bendito Dios las niñas están bien, pero de la nada se salió la llanta ¡miren eso!”, exclamó preocupado, mientras que mostraba partes de su auto de lujo color blanco, el cual se había quedado a la mitad de la carretera luego de que la llanta se saliera de su lugar.

Seguidores reaccionan y mandan oraciones Esta noticia también fue compartida por la cuenta de Instagram de Chisme No Like, programa conducido por el Javier Ceriani y Elisa Beristain, en donde sus miles de seguidores no dudaron en dejar un comentario respecto a este accidente automovilístico en el que estuvo involucrado Lorenzo Méndez, su hija y una amiga de ella: “Gracias a Dios Lorenzo y las nenas están bien, mis bendiciones”, “Lo bueno es que todos están bien”, “Wow, es lo que más temo cuando manejo con mis hijos”, “Oh por Dios, que bien que todos se encuentran bien”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer en la imagen.

¿No quiere firmar los papeles? Cabe destacar que las cosas no habían pintado nada bien Lorenzo Méndez, ya que el pasado año 2021 el cantante se las vio complicado con su proceso de divorcio con Chiquis Rivera , en donde mucho afirmó la hija de Jenni que casi le rogaba a Lorenzo que le firmara ya los papeles de divorcio. Ante esto, el ex competidos de 'Así se baila' afirmó que no le había firmado aun los papeles porque Janney le pedía muchos papeles: "Sigue pidiéndome papeles, no hay nada que firmar. Me están pidiendo hasta loas papales de si está vacunado mi perro", comentó en ese momento el intérprete en una entrevista para el programa 'Ventaneando'.