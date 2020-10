Parece que Lorenzo Méndez no quiere alejarse de la familia Rivera tras su separación de Chiquis

Ahora, el cantante promociona la línea de ropa de su ex suegra Jenni Rivera

“Que alboroto traen conmigo”, dice la playera que luce Lorenzo

No se da por vencido. Lorenzo Méndez da nuevamente de qué hablar, pero ahora por el motivo menos esperado: el cantante promociona la línea de ropa de su ex suegra Jenni Rivera. ¿Qué pensará Chiquis Rivera de esto?

Luego que se hiciera oficial la separación definitiva de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, el ex vocalista de La Original Banda El Limón ha estado muy activo en redes sociales, incluso mandando indirectas que podrían interpretarse como un intento por volver con su exesposa.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el cantante compartió una imagen en la que usa una playera de la línea de ropa de su ex suegra Jenni Rivera con la frase: “Que alboroto traen conmigo”. ¿Qué habrá querido decir?

Cabe aclarar que esta frase corresponde al nombre de una canción que hiciera famosa ‘La Diva de la Banda’, pero muchos se preguntan el motivo por el cual Lorenzo Méndez decidió usarla y más en estos momentos en que se enfrenta a un posible divorcio de Chiquis Rivera.

Con más de 20 mil likes hasta el momento, entre ellos de Rosie Rivera, tía de Chiquis, esta publicación solo comparte la cuenta de Instagram en la que se pueden adquirir estos productos: @jenniriverafashion.

Aunque solo algunas personas hicieron comentarios sobre esta playera, la mayoría de los usuarios se animaron a mandarle algunos mensajes de aliento, además de consejos, al cantante:

“Lorenzo, no dejes de perder a Chiquis, aunque tú no lo creas, ella debe estar sufriendo muchísimo”, “Se hace la fuerte, pero se le nota en su cara que extraña a su marido”, “¡Échale ganas! Que yo pensé que me moría cuando me dejaron hace 15 años y creo que he vivido los mejores años de mi vida”.

Y cuando nadie lo esperaba, una usuaria le mandó un contundente mensaje: “Deja de andar humillándote, la Chiquis no te ama”.

Da la impresión que a prácticamente nadie le importó que Lorenzo Méndez promocionara la línea de ropa de su ex suegra Jenni Rivera, pues prefirieron mostrarle su apoyo luego de su separación de Chiquis Rivera.