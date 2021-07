Lorenzo Méndez tiene un nuevo amor, pero parece que no olvida a Chiquis Rivera

“Ya mi esposa anda con otra persona”, expresó el cantante

“Te mereces ser feliz, Lorenzo, que Dios te bendiga”, expresan usuarios ¿Herido? Aunque se asegura que Lorenzo Méndez tiene un nuevo amor, tal parece que no olvida a su todavía esposa (pues siguen casados) Chiquis Rivera, a tal grado de confesar frente a su novia que “ya mi esposa anda con otra persona”. Fue en el programa Suelta la sopa de Telemundo que se mostró un video, el cual está disponible en su canal oficial de YouTube y que la fecha tiene más de 100 mil visitas, donde el cantante se come a besos a su nueva novia, además de elogiarle su trasero. Lorenzo Méndez “anda de romance” Hace apenas unos días, Lorenzo Méndez se expresó así a través de su cuenta oficial de Instagram: “Los medios preguntan y preguntan cómo me va de solista y que cómo está mi corazón… Todo lo que deben saber es que no estoy durmiendo solo y no me voy a saltar ninguna comida”. Y fue en Las Vegas, Nevada, donde el cantante fue captado con una joven que muchos aseguran se parece a Chiquis Rivera. La pareja cenó en un lujoso restaurante y después se fueron a jugar a las máquinas tragamonedas, donde no pudieron ocultar su amor.

Lorenzo Méndez fue sorprendido por los medios Sorprendido por la presencia de los medios de comunicación, Lorenzo Méndez comentó que “andaba de romance”, y a la pregunta si podía presentarla, respondió que no podía hacerlo porque luego se “la agarran”. Pero todavía habría más. Y aunque se supo que su novia se llama Jennifer, el cantante comenzó a bromear y le cambió su nombre: “Tenemos cuatro meses de andar juntos ahorita. Lo que me atrajo fueron sus pompis”. No sé sabe si todo se trataba de una broma o estaba hablando en serio.

¿Trabajará con Ninel Conde? En otro tema, Lorenzo Méndez fue cuestionado sobre la incorporación de la cantante mexicana Ninel Conde a su sello discográfico, además de dejar en claro que no le preocupan los escándalos en que se ha visto envuelta últimamente “El Bombón Asesino”. Y respecto a que si cree que su novia se ponga celosa ahora que Ninel estará más cerca de él, el ex vocalista de la Original Banda El Limón dijo que es su amiga y que él sigue casado: “Es que uno anda solo, es que ya no lo quieren, ya mi esposa anda con otra persona y uno anda solo”, concluyó.

Le dicen a Lorenzo Méndez que se merece ser feliz De inmediato, internautas reaccionaron a esta publicación: “La tipa mira con coraje cuando se acercan los periodista”, “Se parece mucho a su ex esposa Chiquis, no mam…”, “Te mereces ser feliz Lorenzo, que Dios te bendiga”. “Qué lindo Lorenzo, goza de la vida. Tú eres único, vas a estar mejor”, “Felicidades, que sea o no su novia, pero que esté bien”, “Bravo, Lorenzo, que bien por ti, eres un gran profesional, está libre, cero problema” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Aseguran que Lorenzo Méndez no ha olvidado a Chiquis Rivera Varias personas coincidieron en que Lorenzo Méndez, aunque no se ha divorciado legalmente de Chiquis Rivera, merece ser feliz, aunque otros aseguran que no ha podido olvidar a la hija de Jenni Rivera, quien ya tiene una relación con el fotógrafo Emilio Sánchez. “Me da gusto que estés feliz, Lorenzo. Tenía una esperanza, pero bueno, si ya encontraste a alguien más, me resigno”, “Como que anda tomado, lástima que no ha olvidado a Chiquis Rivera”, ” Wow, 4 meses, ni se esperó, más o menos es lo que tiene que terminaron”.

