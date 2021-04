Captan a Lorenzo Méndez saliendo de una presentación

El cantante asegura que ya no quiere saber nada de Chiquis Rivera

“Yo creo que ya es una cosa del pasado”, dijo con evidente tono de molestia

¿Será? Luego de salir de una presentación, el cantante Lorenzo Méndez asegura que ya no quiere saber nada de su ex esposa, la también cantante Chiquis Rivera, y de inmediato los usuarios reaccionaron de diferentes maneras, pues mientras unos apoyan su decisión, otros no creen en sus palabras.

A través de la cuenta de Instagram de Chica picosa, se puede ver el video, el cual retomó de las redes sociales del programa Suelta la sopa de Telemundo, en el momento justo en que Lorenzo Méndez abandona el lugar donde ofreció un show en vivo en Paso Robles, California.

Lorenzo Méndez asegura que Chiquis Rivera es cosa del pasado

A la pregunta de cómo le había ido en su presentación, el cantante respondió que “muy bien” y con mucho trabajo, además de que está muy contento porque el próximo 23 de abril estrenará un nuevo sencillo, aparte de que vienen “cosas padrísimas” que pronto compartirá con sus fans.

Y cuando nadie lo esperaba, respondió ante la insistencia de la reportera para que dijera algo sobre su ex esposa: “De Chiquis no quiero nada, yo creo que ya es una cosa del pasado, yo creo que ya es un capítulo cerradísimo y no quiero basar mi carrera bajo esto” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).