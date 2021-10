Lorenzo Méndez lanza una impactante revelación

¿Qué pensará Chiquis Rivera de todo esto? ¿Qué está pasando en realidad? El cantante y ex esposo de Chiquis Rivera, Lorenzo Méndez sorprendió a todos al revelar durante el último programa de concurso ‘Así se baila’ que él y su compañera, la actriz mexicana Jessica Díaz eran “más que amigos”, impactando a todos al ver como se daban un tierno beso arriba del escenario ¿qué pensará Chiquis Rivera de todo esto? El programa de ‘Así se baila’ de la cadena de Telemundo ha dado bastante de que hablar desde el inicio de su primer programa, y es que con diversos participantes de lujo ha sido imposible que la gente no quede picada con cada una de sus transmisiones, y más habrá después de la tremenda confesión que lanzó Lorenzo Méndez al final del programa de la semana pasada. ¿Son más que amigos? Lorenzo Méndez revela inesperada confesión de la actriz Jessica Díaz Fue hace ya unos meses cuando se dio a conocer que la relación con Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez había terminado, convirtiéndose en toda una situación mediática, llena de indirectas y rumores. Tras esto, al cantante se le relacionó con una chica de nombre Jessica, sin embargo Lorenzo nunca confirmó tal relación en ese momento y todo parece haber acabado. Después de esto, Lorenzo vuelve a estar en el ojo publico luego de confesar que su compañera de baile, Jessica Díaz y él eran “más que amigos”, sorprendiendo no solo con eso, sino con un tierno beso en la boca al final de su participación, desatando un sinfín de comentarios al respecto, los cuales se dividían en que “era amor verdadero”, y otros afirmaban que era pura publicidad.

“Éramos amigos, pero este programa nos ha hecho más que eso”, revela Lorenzo Méndez respecto a su relación con la actriz Jessica Díaz A través de la cuenta de @chamonic3 se logra ver un video en donde supuestamente Lorenzo Méndez revelaba toda la verdad, y afirmaba que Jessica Díaz y él “eran más que amigos”, algo que no pasó desapercibido para la cuenta, ya que fue una de las que comentó que posiblemente esto se trataba de pura publicidad para el programa de baile y no tanto de amor. En el video se logra ver como Lorenzo Méndez revelaba su sentir con Jessica, confesando que eran “más que amigos”: “Éramos amigos, pero este programa nos ha regalado eso, que ahora somos mucho más que amigos, no sé la quiero muchísimo, agradezco a Dios que llegó a mi vida, especialmente en este tiempo que no ha sido fácil para mi y es la verdad”.

¿La relación entre Lorenzo Méndez y Jessica Díaz será puro rating? Tras estas palabras, Jessica Díaz no se quiso quedar callada, confesando que ella siempre lo va a estar apoyando: “Bueno yo estoy ahí, apoyándolo, escuchándolo, y exacto, nos conocíamos como dos amistades del medio artístico, que a veces las relaciones suelen ser frías, de admiración, pero ‘Así se baila’ nos ha dado una complicidad”, confesó la actriz mexicana. Ante este video, Chamonic escribió el siguiente mensaje al pie: “Dime que necesitan rating, sin decirme que lo necesitan. Lorenzo admite que según él y Jessica Díaz son más que amigos, pero hace poco estaba con una chava llamada Jessica con quien tuvo una relación de varios meses, creo que se le pegaron las mañas de su ex, mientras no sane completamente y entierren su pasado nunca encontraran la felicidad (…)”.

Lorenzo Méndez le da tremendo beso a Jessica Díaz arriba del escenario de ‘Así se baila’ Cabe destacar que este video podría pertenecer a una entrevista con La Opinión de Los Ángeles, en donde Lorenzo Méndez y Jessica Díaz revelaban muchas cosas respecto a su participación, así como también la razón por la que el cantante y ex integrante de ‘La Banda el Limón’ había besado a su compañera arriba del escenario: “Bueno, obviamente en las redes la gente quiere vernos felices, somos dos parejas solteras, obviamente nos quieren unir, y como dijo Jessica, hay que cuidar nuestra amistad obviamente. Le di el beso que tanto querían en el cachete, y por qué no en la boquita”, ante esto Jessica le pregunta, “¿A todas tus amigas besas así?, a lo que Lorenzo respondió contundente “Claro que no”.

Seguidores emparejan al cantante Lorenzo Méndez con Jessica Díaz Mientras que todo esto se aclara, los usuarios en redes sociales no pasaron la oportunidad de dejar un comentario al respecto, afirmando que se encontraban muy felices de que Lorenzo Méndez pueda encontrar el posible amor con Jessica Díaz, y es que, a pesar de que no han confirmado nada de una relación, ya se les estaba emparejando: "A mi me da gusto porque todos merecen ser felices. La verdad me lo esperaba, tiene mucha química en el baile, ojalá les vaya muy bien", "Ay no sé, pero a mí me encantan, él nunca confirmó nada con la otra, esto se veía venir, ella se ve super cool y buena actriz, ojalá y sea algo bonito", "Hermosa pareja, los dos transmiten algo muy especial que viva el amor".

¡A Chiquis Rivera le va a dar el patatus! Otros aseguraron que a la cantante e hija de Jenni Rivera, Chiquis Rivera le iba a dar el "patatus" después de enterarse de estas palabras de Lorenzo Méndez: "Oh por Dios, a la Chiquis sí le va a dar el patatus", comentó en la publicación en otra cuenta de Instagram de ahora @chicapicosa2, tras compartir esta noticia en redes sociales. Una seguidora afirmó que no en un momento iban a comenzar con las indirectas: "Las indirectas empiezan en 3,2,1, me encantan estos dos, cuando uno se aleja de lo tóxico es cuando uno ve que no eras tú, sino ellos", "Hermosa pareja, los dos transmiten algo muy especial, que viva el amor", fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer en la noticia de Jessica Díaz con Lorenzo Méndez.

Lupillo Rivera opina sobre la cahcetada que le dio Lorenzo Méndez a Chiquis Antes de que el ex integrante de ‘La Banda el Limón’ revelara su sentir con la acriz mexicana, Jessica Díaz, hace unos días atrás la señor Rosa, casusó una gran revuelo luego de que confesara que Chiquis le aseguró que su entonces esposo el cantante Lorenzo Méndez le había dado una cachetada, por lo que el cantante Lupillo Rivera no quiso quedarse sin dar su punto de vista. Mediante las redes sociales del programa de Univisión, ‘El Gordo y La Flaca’, conducido por Raúl de Molina y Lili Estefan, se presentó una entrevista que le realizó la reportera Gelena Solano a “El Toro del Corrido” con motivo de su reciente presentación en Nueva York.

Le dicen a Lupillo Rivera que “ya no haya cómo hacerse publicidad” “Pues yo creo que ese chisme es personal, yo creo que eso debe de quedarse en casa, no sé si pasó, y la verdad a mí no me importa. Yo creo que esos son mitotes de ellos y parejas de ellos y yo creo que eso debe de quedarse en casa”, mencionó Lupillo Rivera. Sin entrar en más detalles sobre la supuesta agresión que recibió su sobrina Chiquis de parte de Lorenzo Méndez, el hermano de Jenni Rivera confesó que tuvo que cancelar sus futuras presentaciones en México debido a la pandemia por el coronavirus.

“A este pelón ni de regalo quieren escuchar” le dicen a Lupillo Rivera “En México nos detuvieron todos los eventos, lo de la pandemia está muy fuerte allá en México y nos dieron la opción de seguir con los conciertos o cancelar y dije que hay que cancelar, yo creo que es más importante la salud del público”, comentó Lupillo Rivera. Al no mostrar preocupación alguna por la cachetada que le habría dado Lorenzo Méndez a Chiquis, el cantante comentó que recientemente hizo un dueto con Ramón Ayala, mejor conocido como ‘El Rey del Acordeón’, que ya está disponible en redes sociales.