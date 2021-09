Lorenzo Méndez presenta a su nueva compañera ¿Ya cambió a Chiquis?

La presentadora Jessica Díaz luce bastante contenta a lado del cantante

La pareja afina sus pasos de baile para este nuevo reality show de Telemundo Lorenzo Méndez Jessica Díaz Así se Baila. Luego del rompimiento entre Chiquis y Lorenzo Méndez sus vidas han estado colmadas de muchos altos y bajos, y es que cuando estos dos comienzan una nueva vida con otras parejas, el recuerdo de ambos continua perdurando en sus mentes. Ahora el cantante presenta a su nueva compañera en exclusiva para Mundo Hispánico con quien se le ha visto muy contento afinando sus coreografías para participar en el reality Así se Baila de Telemundo. Relacionado Tras revelar que fue violado a los 13 años, Óscar de la Hoya es hospitalizado por coronavirus Mujer pide a Walmart un cambio de aceite y recibe su auto en llamas Huracán Larry sube a categoría 2 y esperan siga fortaleciéndose Telemundo está de fiesta con el gran estreno de su nuevo reality original de los domingos, Así Se Baila, la innovadora competencia de baile que comienza el domingo, 12 de septiembre a las 8pm/7c. Con un jurado de estrellas que incluye a Adamari López, Christian de la Fuente y Mariana Seoane, la cadena revela las primeras cinco parejas que pondrán a prueba sus habilidades en la pista de baile. Lorenzo Méndez y Jessica Díaz planean ganar en Así se Baila Así Se Baila es una competencia de baile original de Telemundo que mostrará a 10 celebridades enfrentando la pista de baile con su pareja predilecta, ya sea un matrimonio, hermanos, mejores amigos y hasta dúos de padres e hijos. Con una diversa gama de géneros de la música latina, acompañada de espectaculares coreografías, cada pareja subirá al escenario cada domingo para encarar un desafío de baile como ningún otro, con el fin de permanecer en la competencia y entrar a la próxima ronda Lorenzo Méndez y Jessica Díaz son dos grandes amigos que se unen a esta gran aventura de Así Se Baila. Lorenzo, quien fue el vocalista de la reconocida agrupación La Original Banda El Limón, estará listo para la competencia al lado de su amiga Jessica, la reconocida cantante, actriz y presentadora de televisión.

Lorenzo Méndez Jessica Díaz Así se Baila: ¿Cómo nace esta invitación como se reunieron los dos? JD: “Estamos felices, entusiasmados, contentos muy motivados con este nuevo reto para ambos como artistas que somos cantantes y actriz. Es un gran reto que ahora estemos en una pista de baile, un gran reto”. LM: “La conocí en Sinaloa en Mazatlán en un estudio de grabación, es una gran persona. Los que ya la conoce saben que es una gran persona es supertalentosa y los que no la han conocido van a poder conocerla a través de este programa de Así se Baila. Fue una elección muy fácil, además de ser talentosa y bella baila muy bien”.

Lorenzo Méndez Jessica Díaz Así se Baila: ¿Se sienten ya los ganadores, como han visto la competencia? LM: “Cuando fue la invitación que viniéramos a Así se Baila, yo la verdad estaba muy enfocado en lo mío en como puedo ser mejor bailarín, como puedo bajar de peso, como me puedo mover mejor para echarle todas las ganas del mundo. El espíritu de competencia me está naciendo ya estoy viendo a las diferentes parejas, ahora si como que quiero ganar, vamos a ganar”. JD: “Además el elenco, el cast son artistas talentosos, entonces si hay cierto nervio y mucho compromiso de parte de todos, entonces eso te inyecta un poco el querer competir, el motivarte. Pero no sé, me gustan los retos y se está poniendo bien”.

Lorenzo Méndez Jessica Díaz Así se Baila: ¿Están listos para recibir una crítica de los jueces? JD: “Ese es un tema, el ego del artista, la verdad yo en este programa, en este reality, en este concurso me siento muy relajada porque mi público sabe que soy actriz y cantante, entonces ahora me motiva. Van a conocer otra faceta de Jessica que me gusta mucho, me apasiona, sin embargo no soy la mejor bailarina del mundo, no tengo la técnica de ballet, pero lo que les vamos a dar esta pareja es energía y diversión”. ¿Cuál ritmo sienten más temor que les toque? LM: “Los dos tenemos mucha energía, yo creo que el estilo de baile que más nos va a causar problema es el técnico, porque tenemos nuestros movimientos de mucha energía. El Tango es muy técnico, todo lo estamos haciendo con mucho amor y disciplina. Y hay una sorpresita en la bachata muy sexy, vana a poder a esta pareja arriesgándole en la bachata”

Lorenzo Méndez Jessica Díaz Así se Baila: ¿Te sientes confiado, no te sientes un poco fuera de lugar? LM: “Definitivamente, pero si fuera un concurso de canto, canto de todo tipo de música, me encanta cantar todo tipo de música y no me cuesta mucho trabajo, pero el baile sí. Yo creo que para ser mejor persona hay que aventarse a lo desconocido, en donde no estas en tus aguas, donde vives, en tu zona de confort”. “A estas personas les digo que cuando te sales de tu zona de confort cosas padrísimas pueden pasar y yo estoy seguro de que la vida me va a bendecir con algo padrísimo. Estoy seguro de que terminando este programa, si llegamos a la final ganamos o no ganamos algo padrísimo va a pasar. De hecho ya está pasando tenemos un dueto estamos grabando terminando y eso es ganar en la vida”.

¿Te sientes nerviosa de comenzar una nueva vida fuera de tu país? JD: "La verdad es que sí, justo la niña de provincia que fue a la capital en busca del sueño y gracias a dios me ha bendecido, he podido hacer cine, series, teatro, teatro musical, mi música y ahora justo eso esta muy padre ir a otro país con mi música de traer mi arte, mi talento bailando me emociona. Esto de la mudanza fue como woow tengo que dejar mi vida, es vete por un tiempo hasta diciembre porque vamos a llegar hasta diciembre, y espero que van a pasar cosas padres a partir de este proyecto".

¿No crees que tal vez te ha faltado luchar por tu matrimonio un poco más? LM: "Yo hice lo posible por salvar lo que ya pasó, ese capítulo de mi vida ya se cerró definitivamente, pero yo creo que todo pasa por algo. En esta vida no se cae la hoja de un árbol con la voluntad de Dios, yo sigo enfocado ahorita enamorándome de mi mismo, que toda mi vida me ha ido bien y me va a ir mejor, yo creo porque ahora me estoy amando muchísimo más, estoy amando mi cuerpo, mi carrera, mi futuro y pues ahí va las cosas". Los dos tienen algo en común acaban de terminar una relación. JD: "José Ron ha sido un patrón que me ha perseguido en mi vida chistosamente y una anécdota de que mi mamá es muy católica y quiere que deje de tener novios. Me llegan Josés, la canción se la escribo a todos mis ex novios y referente a mi relación con mi ex pareja es una relación muy bonita, mucha amistad y todo bonito".

¿Qué viene después de Así se Baila? LM: "Lo de Banda Limón es un capítulo que también se cerró, muy contento de donde estoy en mi carrera estamos iniciando mi carrera como solista ya bien, porque el COVID nos apachurró todo, fue todo un disco que realmente no se pudo promocionar en el 2020". "Pero este año desde febrero empezamos y no he tenido ni un fin de semana de descanso, anduvimos de gira bendito Dios hay mucho trabajo, lugares llenos otros no tan llenos, pero estamos trabajando hasta de stripper me van a contratar. Este mes va a haber tres lanzamientos y pronto vamos a hacer un dueto con Jessica Díaz".