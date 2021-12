Lorenzo Méndez, el ex de Chiquis Rivera y ahora ex concursante del popular reality show de Telemundo “Así se baila”, ha sorprendido a todos sus seguidores con su última publicación en la red social Instagram, con un collage de cuatro fotografías donde se puede apreciar un increíble y notorio cambio físico.

Lorenzo alcanzó mayor popularidad gracias a que mantuvo un relación que llegó al matrimonio con Chiquis Rivera. Este par se conoció cuando La Original Banda El Limón busco a la Chiquis para que fuera parte del videoclip de uno de sus temas, sin embargo, aunque ella no pudo ser parte del proyecto, ambos se mantuvieron en contacto.

Chiquis anuncia su separación con Lorenzo

“Con el corazón pesado… les informo, a través de este medio, que Lorenzo y yo hemos decidido separarnos. Fue una decisión mutua y difícil, pero necesaria. NO, esto no es algo que estoy publicando para causar controversia ni “publicidad”, ni mucho menos”, se leía en la descripción de una fotografía de ambos, publicada en 2020 por la hija de la cantante Jenni Rivera.

Este año Chiquis Rivera presentó una demanda de divorcio, la cual aún no ha sido concretada, ya que según declaraciones de la misma, el exintegrante de la Banda El Limón se ha negado a firmar. “Estoy mandando e-mails, casi rogando, que por favor firme y no me ha contestado. Ya van como cuatro meses”, confesó ante los medios durante su paso por México el pasado mes de noviembre.