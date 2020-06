Se filtra video de Lorenzo Méndez haciendo lo inimaginable

El cantante es captado emborrachándose por Chiquis Rivera

Canta a todo pulmón el tema No llega el olvido, que interpretara Jenni Rivera

¡Llora sus penas! Se filtra video del cantante Lorenzo Méndez emborrachándose por Chiquis Rivera y cantando a todo el pulmón el tema No llega el olvido, que interpretara Jenni Rivera.

Este video está disponible en la cuenta de Instagram de Nelssie Carrillo con el título “#lorenzomendez ahogando su tristeza en alcohol” y tiene hasta el momento más de 5 mil reproducciones.

Lorenzo Méndez emborrachándose. En esta publicación, retomada de las historias de la cuenta de Instagram @el_viejon1979, de apenas unos cuantos segundos de duración y que dice: “Con mi compa Lorenzo de Original Banda Limón tranquilón”, se observa al cantante Lorenzo Méndez, esposo de Chiquis Rivera, emborrachándose con unas bebidas alcohólicas mientras canta:

“No llega el olvido y por más que intento, mi mente no te olvida. Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, me he quedado en ceros. No llega el olvido…”.

Los seguidores de esta cuenta de Instagram no dudaron en comentar después de ver este video en el que es evidente que Lorenzo Méndez se estaba emborrachando por Chiquis Rivera, ya que la hija de Jenni Rivera comentó en una entrevista que dio al programa Venga la alegría que se estaban dando un tiempo.

“Adolorido, adolorido del corazón”, “Pues si, ahora si se quedó en ceros, ahora si a trabajar”, “Espero que no use la tarjeta de crédito de Chiquis para pagar por las bebidas”, expresaron algunos usuarios.

Por su parte, una usuaria comentó lo siguiente: “Ahorita sale la víctima de Chiquis Rivera con una cita de la Biblia o una indirecta”, a lo que otras personas respondieron: “Indirecta, seguro”, “Como el Trump, con una foto sosteniendo la Biblia”.

Lorenzo Méndez emborrachándose. “Que mal canta y que mala onda el que lo está grabando”, “Ay dolor, ya me volviste a dar”, “@chiquis tanta bronca para terminar así”, “Se quedó como el perro de las dos tortas”, se puede leer en más comentarios.

Por otro lado, una admiradora de la pareja formada por Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera les mandó el siguiente mensaje: “Ojalá y que arreglen sus problemas. El matrimonio no es fácil, pero pues no al primer problema vas a tirarlo a la basura. Es cómo lo manejas. A veces, por eso ya no duran, porque al primer problema ya se dejan, se divorcian y ya”.

Una internauta compartió su teoría de la separación de este matrimonio: “Pues la mera neta, lastimosamente, no por meter cizaña, pero por la @chiquis yo no creo que ellos anden bien, a leguas se nota. Estoy segura que ahora si es por la @claudiagalvanoficial, que ahora si está viviendo su pleno amor con su novio”.

“Que horrible canta y eso es puro show para la nueva temporada de los Riveras. ¿Todavía le creen algo a estos dos?”, “Y si se quedó en ceros… pero más mal vi que lo estaban grabando sin él darse cuenta”, “Se le nota el dolor”, “Ahorita sale Chiquis a hacer show”, “Quien lo manda andar de canijo y ahora arrepentido, esos hombres nunca cambian”, comentaron otros internautas.