Luego comentó sobre si se volvería a casar: “Yo en la vida me vuelvo a casar, no tengo planes de estar casado, me estoy enfocado en mi carrera, en mi hija. No me quedó mal sabor de boca (del matrimonio), no tengo tiempo para… apenas por Facetime, pero no se siente igual”.

El artista admitió que por el momento no piensa en casarse. Y para finalizar hablo sobre su amigo Esteban Loaiza que próximamente estará libre luego de haber estado en prisión: “En agosto ya tiene su libertad, va a estar acá en México y yo creo que le va a ir bien”.