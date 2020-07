Lorenzo Méndez sorprende en sus historias de Instagram

El cantante estalla por la gente que no les cree a él y a Chiquis Rivera que tienen coronavirus

Su mamá, Paula Méndez, pide cadena de oración por la salud de la pareja

El cantante Lorenzo Méndez estalla por la gente que no les cree a él y a su esposa, Chiquis Rivera, que tienen coronavirus, aparte de que su mamá, Paula Méndez, pide cadena de oración por la salud de la pareja.

Fue a través de sus historias de Instagram que Lorenzo Méndez mandó un contundente mensaje a sus detractores, el cual se puede observar en la cuenta de Instagram de Chica Picosa.

“El wey que no crea que mi esposa (Chiquis Rivera) y yo estemos contagiados del Covid (coronavirus), que venga que le demos un abrazo y beso a ver si no se contagian”, escribió el cantante, por lo que las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, una de ellos fue la conductora Veneno Sandoval, quien salió en defensa de Lorenzo Méndez.

“No les prestes atención mi @lorenzomendez7, ¿quién en este mundo podría mentir al respecto del virus? Se les quiere y espero que se mejoren rápido”, a lo que alguien más le respondió: “@venenosandoval ay, cómo te gusta a ti el ped… también #IgualDePayasos”.

Fueron más las personas que siguen sin creer en las palabras de Lorenzo Méndez, y de paso, de su esposa, la cantante Chiquis Rivera: “Ridículos irresponsables es lo que son, igual nadie les cree sus teatros, los Rivera y sus shows de huev…”, “Eres un ridículo”, “Se pelearon porque ya estaban hartos de pasar tanto tiempo juntos con eso de la cuarentena. Ahora están dizque enfermos y otra vez van a estar juntos noche y día”.

Luego de que se diera a conocer que Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera estaban separados, el cantante informó que estaría ausente de las redes sociales por un tiempo, y después se supo que se encontraba en un retiro espiritual.

Y después de muchos rumores, la pareja se reconcilió, pero con tan mala suerte que se contagió de coronavirus.

“Ufff, que bien le sentó ir al ‘retiro espiritual’. Lo que pasa es que ya muchos no les creen por teatreros, ¿pero pues no que no les importa ‘lo que digan’?”, “¿Y para qué fue al retiro espiritual?”, “Ya empezó a actuar como la esposa. Ya wey, también que ibas”, “Lo bueno que se fue a un retiro espiritual. Éste necesita un exorcismo para que le quiten lo altanero y payaso”.

A un seguidor le llamó la atención que Lorenzo Méndez utilizara la palabra ‘wey’ en su mensaje: “‘El wey’, jajaja, ¿qué pasó con la espiritualidad que procesaba hace una semana? Bien dicen que pueden engañar a la gente, pero nunca dejarán de ser lo que son”, mientras que alguien más se expresó de manera similar: “Que comentario tan desagradable y sin clase”.