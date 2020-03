El esposo de Chiquis Rivera comparte emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram

Kenny Rogers, estrella de la música country, falleció a los 81 años de edad

A unas horas de que se diera a conocer la noticia que la estrella de música country, Kenny Rogers, muriera en su hogar por causas naturales, Lorenzo Méndez, esposo de Chiquis Rivera, compartió un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

“Triste día en la música… RIP. #KennyRogers #CountryMusic #Legend”, posteó Lorenzo Méndez, lo cual provocó muchas reacciones entre sus seguidores y cerca de 2 mil likes hasta el momento.

Cab destacar que Kenny Rogers fue muy popular en las décadas de los ochenta y noventa, además de ganar tres Grammy y ser inducido al Salón de la Fama de la Música Country en 2013, entre otros logros.

Los seguidores del esposo de Chiquis Rivera no tardaron en expresarse: una usuaria le confesó que amaba su música, a lo que Lorenzo Méndez le respondió con unas manos en señal de oración.

Por su parte, otra internauta no creyó esta lamentable noticia y le preguntó: “¿De dónde sacas eso? ¿Por qué no hay noticia de su supuesta muerte?”, pero no obtuvo respuesta alguna.

“El mejor”, “Descanse en paz”, “Es una leyenda, esto es muy triste”, “Amo su música”, “Descanse en paz Kenny Rogers, el mejor cantante de la historia”, se puede leer en algunos comentarios.

Una seguidora de Lorenzo Méndez no dudó en compartirle un extracto de una de sus canciones favoritas y de las más conocidas de Kenny Rogers, “The Gambler”: “You’ve got to know when to hold’em, know when to fold’em, know when to walk away and know when to run”.

“Un gran cantante #Leyenda”, “Él debe estar descansando en paz, amaba su música”, “Awww, amaba su música, lo siento tanto”, “Un compositor extraordinario”, “Uno de mis favoritos”.

Muchos admiradores del esposo de Chiquis Rivera compartieron su dolor y siguieron expresándose de diferentes maneras: “Descansa en paz, eras asomobroso y tu música era la mejor”, “No puede ser, su alma debería estar descansando en paz ahora”, “¿En serio? Esto es muy triste, descanse en paz, Kenny”.

Unas cuantas horas antes de enterarse de esta noticia, Lorenzo Méndez había compartido una imagen con el texto: "Al mal tiempo, buena cara", lo que parece ser fue una premonición de la muerte de Kenny Rogers, aunque se refería a que está en cuarentena, al igual que practicamente todo el mundo.

“Permanezcan seguros todos”, “Los guantes no funcionan si te tocas la cara con ellos”, “Eres de lo más guapo”, “Te ves hermoso con tu nuevo look”, “Te ves grandioso, Lorenzo. Tú y Chiquis permanezcan seguros. Bendiciones siempre”, “Esa es toda la actitud, saludos hermano”, “Bello”.

Por su parte, una admiradora le hizo una pregunta al esposo de Chiquis Rivera, aunque hasta el momento no ha recibido respuesta: “Señor Lorenzo, ¿cómo le hago para hablar con su esposa Chiquis? Yo le mandé mi número de teléfono a ella”.

