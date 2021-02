Lorenzo Méndez apareció en escandaloso video siendo ‘acariciado’ en su parte íntima

El ex de Chiquis Rivera pudo contestar al video que lo tienen en el ojo del huracán

Los comentarios de las mujeres no se hicieron esperar por lo que vieron en el cantante en pleno show

Lorenzo Méndez se encuentra en el ojo del huracán por un video en el que además de que se emborracha, aparece dando un show frente a mujeres y encima se deja acariciar su miembro en pleno escenario.

A través de la cuenta de Instagram ‘Escándalo’, se puede ver una grabación del cantante en pleno escenario y un show aparentemente ofrecido este fin de semana en plena pandemia, donde se emborracha y goza cuando una mujer le acaricia su entre pierna.

“Así consentían anoche a #LorenzoMendez en su presentación!!! y él bien dejado”, se puede leer en la descripción de Instagram de video en que se desató la polémica.

“Pa arriba, pa abajo, pal centro y pa dentro”, se ve a decir a Lorenzo Méndez mientras está arriba de un escenario con su banda mientras le dan una botella y se emborracha.

A la par, disfruta mientras las mujeres lo están grabando con su celular, pero de repente, una de ellas comienza a pasar su mano por la entre pierna del ex de Chiquis Rivera.

La gente comienza a emocionarse y a impactarse porque Lorenzo Méndez en lugar de quitarse comenzó a disfrutar el momento y visiblemente contento mientras se emborracha, dejó que la mujer lo acariciara en su miembro.

Rápidamente los comentarios de las personas no se hicieron esperar ante las escandalosas imágenes: “Las mujeres somos bien traviesas en los conciertos jaja”, “Si está soltero porque no? cuiden sus gallinas que el gallo anda suelto”, “Luego van a decir que él acoso a la chica y ella va a hacer una demanda”, “Él no anda diciendo a cada rato que tiene muchas en fila como otras, las acciones hablan por si solas, Lorenzo es muy cotizado”, “Que no vea Chiquis porque ahorita empieza la tiradera”, “Pero que mano tan mas larga… después no vaya a decir que el puso el paquete en su mano”, “quería ver el calibre”, “Ya que la Piggy anda acostándose con medio mundo por qué no puede Lorenzo divertirse”.

Sin embargo, ante las imágenes, pues el ex de Chiquis Rivera no se quedó callado y mandó un mensaje en Twitter…

AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LORENZO MÉNDEZ QUE SE EMBORRACHA Y LE ACARICIAN SU MIEMBRO