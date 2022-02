Lorenzo Méndez declara que la mansión de Chiquis Rivera es de él

¿La mansión de Chiquis Rivera es de Lorenzo?

Lorenzo Méndez no se queda callado y se defiende de las acusaciones de Chiquis

¿Habrá problemas legales? ¿Qué pasará con el divorcio? Lorenzo Méndez mansión Chiquis: La pelea ha estado dura entre el integrante de La Original Banda El Limón, y la hija de Jenni Rivera, Chiquis, y es que hace unos cuantos días nos enteramos de fuertes declaraciones por parte de Janney, quien dijo que Lorenzo la maltrataba cuando estaban juntos, además de sus problemas con el alcohol. El día de ayer, Lorenzo declaró según el portal de noticias de Chamonic, que las cosas no se quedarían así, y aseguró, de acuerdo a la fuente ya mencionada, que Chiquis Rivera tenía problemas y que llegó a ‘perder el control’, causándole maltrato psicológico y físico al cantante. Ahora el portal ‘Chisme No Like’ acaba de revelar que la mansión que tanto presume Chiquis, es de Lorenzo… La mansión de Chiquis resulta ser también de Lorenzo Según información de ‘Chisme No Like’, la propiedad que presume Chiquis Rivera, esa enorme mansión que a todos nos dejó asombrados, es de Lorenzo Méndez. Aunque Lorenzo y Chiquis se hayan separado, la propiedad sigue siendo también de el porque siguen casados. Según el portal ‘El Diario NY’, el drama se difundió a través de que Lorenzo compartiera una foto de la fachada de su casa y expresara lo siguiente: “Echen un vistazo a mi nueva casa. Aún estamos casados. Saben lo que es”. En el programa de Chisme No Like, se habló de este tema, por lo que la conductora Elisa Beristain le dio la razón ya que, siendo que aún están casados, la propiedad también es de Lorenzo, aseguró la conductora.

Lorenzo Méndez mansión Chiquis: “Necesita validez legal”, “Le quiere sacar provecho”… Las diversas opiniones que podemos encontrar en los comentarios del portal Chisme No Like, en su mayoría se dividen entre: Darle la razón a Lorenzo, y hablar sobre el “provecho” que le quiere sacar al dinero y las propiedades de la intérprete de “Quiero amanecer con alguien”… “Ay, que vividor salió”, “Con eso de que ve que Chiquis tiene una fama de vividora, ahora el también quiere su tajada”, “Oigan al mantenido”, “El señor Méndez debe probar que todavía están casados con papeles, lo que diga no tiene validez legal. ¿Ella se habrá asesorado sobre su estado civil actual?”, “¡Mantenido!, como la verdad salió a la luz, ahora saca las garras. Cuidado mujeres que de estos hay miles”. Expresaron los usuarios.

Dicen que Lorenzo no ha podido superar a Chiquis Las declaraciones que mencionó Lorenzo aquella ocasión, dieron pie a que varias personas lo interpretaran como que “aún no supera a Chiquis”. se compartió un mensaje que hicieron llegar a esta cuenta, la cual dice lo siguiente: “Cuando Chiquis publicó la separación con Lorenzo el 17 de septiembre del 2020, Lorenzo Méndez dijo que Chiquis lo hizo de puros celos que tenía con la radio dj Jackie de Phoenix”. “Lorenzo dijo que Chiquis no lo dejaba ir a trabajar a Phoenix el 16 de septiembre y que lo quería controlar y que no quería que lograra sus sueños. Cuando Lorenzo se largó a Phoenix contra la voluntad de Chiquis el 16 de septiembre del 2020, Lorenzo dijo que Chiquis publicó la separación el siguiente día de pura venganza por los celos que le tenía a la dj Jackie”.

Lorenzo Méndez mansión Chiquis: Chiquis asegura que Lorenzo tenía problemas con el alcohol En una charla reciente que tuvo la hija de Jenni Rivera, Chiquis, con People en Español, la cantante se sinceró y decidió soltar toda la sopa con respecto a su ruptura amorosa con Lorenzo, con quien duró aproximadamente 2 años. Y es que las declaraciones de Janney fueron bastante fuertes, y comentó lo siguiente: “Fue cuando tuve mi primer ataque de ansiedad. Nunca había sentido eso. Lo sentí entrando a la iglesia“, dijo la cantante, pero es en su libro donde entra en más detalles sobre las adicciones de su ex: “Eso causa mentiras y yo con las mentiras no puedo. Ya cuando alguien te miente no hay esa misma confianza, ya las cosas no son iguales. Si él hubiera seguido con el proceso del AA (Alcohólicos Anónimos), las cosas fueran muy diferentes”. Declaró Janney, dejando en claro que Lorenzo tiene sus ‘adicciones’.

Lorenzo Méndez mansión Chiquis: También hubo agresiones físicas En la misma entrevista, la hija de Mariposa de Barrio tocó tierras profundas, pues confesó que Lorenzo la atacó una vez, tomándola por el cuello con fuerza y escupiéndole en la cara, acto que realizó el cantante enfrente del hermano menos de Chiquis, Johnny. ¿Qué más dijo la cantante al respecto? Chiquis dejó muy en claro que no está mintiendo, que incluso tiene testigos. “He escuchado ciertas cosas que ha dicho, pero no me preocupa porque estoy tranquila, porque tengo testigos. No estoy echando mentiras, no es para que él se vea mal. No quiero hacer nada para jamás dañar a alguien. Es parte de lo que pasó, es la verdad”. Expresó Janney a People en Español.

¿Chiquis perdía el control? Hace un día, Chamonic escribió un post en Instagram en donde dice que le llegó cierta información por parte del cantante de La Banda El Limón, quien aseguró que el día que agredió a Chiquis Rivera, fue porque se dio cuenta ‘de donde venía y con quien’, según el portal de Instagram. Y es que además de eso, declaró que el también había sufrido maltrato psicológico y físico por parte de la hija de Jenni, además de decir que Chiquis es una persona que ‘pierde el control fácilmente’. Según le informaron a Chamonic, el cantante estaría planeando organizar una rueda de prensa en los próximos días, para aclarar la situación, ya que Chiquis, estaría dañando a su familia y en especial, a la hija de Lorenzo…

Lorenzo Méndez mansión Chiquis: ¿Qué dicen los seguidores? A través de la cuenta de Chamonic, muchas personas expresaron el apoyo hacia el cantante, diciendo que está bien que se defiende de las declaraciones de la cantante, y esperando a que pronto se realice la rueda de prensa en donde presuntamente, Lorenzo soltará toda la sopa: ” Pues está bien que se defienda”, “Chiquis, te veías mejor callada ¿Por qué si Lorenzo nunca hablo mal de ella no hace lo mismo?. Chiquis siempre se hace la víctima”, “#teamlorenzomendez”, “Pues que bueno, por que ya es hora de que le pongan un estate quieto a la Chiquis, por que ella quiere sacarle provecho y publicidad a todo”, “Muy bien, el que se defienda. Yo siempre dije que Chiquis no se veía enamorada de él como el de ella, al menos yo no le creo a ella mucho.”