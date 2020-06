El cantante sorprendió con un mensaje en Instagram

Lorenzo Méndez no aguantó más e informó lo que hará para sobrellevar lo de su esposa, Chiquis Rivera

“Les solicito su apoyo, respeto y comprensión”, expresó aparte en un comunicado

Después de que fuera captado emborrachándose, el cantante Lorenzo Méndez sorprendió con un mensaje en Instagram, además de que informó lo que hará para sobrellevar lo de su esposa, Chiquis Rivera, quienes enfrentan una crisis matrimonial.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Lorenzo Méndez se dirigió a sus casi 850 mil seguidores para decirles lo siguiente:

“Estaré ausente de las redes sociales para enfocarme en mí mismo. Y ser la mejor versión de mí. Los amo a todos”, posteó el cantante, además de escribir en los comentarios: “Dios es bueno”, acompañado de un emoticón de un corazón rojo.

Con más de 18 mil likes hasta el momento, entre ellos de la señora Rosa Rivera, abuela de su esposa, Chiquis Rivera, en esta ocasión, los seguidores de Lorenzo Méndez no pudieron expresarse en esta publicación, pues al parecer el cantante desactivó los comentarios, a diferencia de otras ocasiones.

Pero eso no fue todo, ya que se dio a conocer un comunicado firmado por Lorenzo Méndez, el cual puede verse en la cuenta de Instagram de Chica picosa y que dice lo siguiente:

“Por medio del presente comunicado, quiero compartirles de mi puño y letra que sí existe una crisis matrimonial con mi aún esposa (Chiquis Rivera), como cualquier pareja tenemos diferencias, así como distintas opiniones, mismas que confiamos en tener la sabiduría de poder resolverlas juntos, siempre con el respeto que nos merecemos”.

Por último, el cantante se expresó de la siguiente manera: “A todo el público agradezco las muestras de cariño y apoyo… a los medios de comunicación, gracias por estar al pendiente, pero por el momento es complicado hablar del tema, les solicito su apoyo, respeto y comprensión que en todo momento me han brindado a lo largo de mi carrera, por lo pronto, me enfocaré a los proyectos musicales. Todo mi cariño, Lorenzo Méndez”.

De inmediato, los seguidores de esta cuenta de Instagram dieron sus opiniones al respecto: “Yo siento que a Chiquis Rivera le pegó que se casara Ángel del Villar”, “Ándale pues, mijo, que te vaya bien, te vas por la sombrita y no te me vayas a quemar por el sol, pochito”, “Yo no creo que de verdad había amor, era solo interés y show para el reality”.

Alguien más lanzó una teoría sobre lo que hará de hoy en adelante Lorenzo Méndez: “¿A un retiro espiritual de un mes? Se llaman rehabilitación en mi rancho”.

“La neta que Lorenzo Méndez dejó todo por ella, a él se le miraba el amor, el cariño que le tenía a ella”, “Pienso que se casó nomás para darle en la mad… a Ángel y le salió mal”, “Que bien, ya era hora, ya se cansaron de mantenerlo, ahora a trabajar como Dios manda”, “Tanto pancho que hicieron en la boda para que ahora ya anden en la cuerda floja”, expresaron otros usuarios.