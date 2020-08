Lorenzo Méndez da una esperada noticia a sus seguidores

El cantante, esposo de Chiquis Rivera, comparte que se encuentra libre de coronavirus

Fue el pasado 9 de julio que la pareja informó que se habían contagiado de esta enfermedad

Después de casi tres semanas, el cantante Lorenzo Méndez, esposo de Chiquis Rivera, compartió una esperada noticia con sus seguidores: está libre de coronavirus.

En la cuenta de Instagram de Univisión Famosos, está disponible un video que se retomó de las redes sociales de Lorenzo Méndez en el que da a conocer esta noticia.

“Quiero reportarles aquí oficialmente que tengo anticuerpos y que estoy libre del coronavirus, bendito Dios. Gracias a toda la gente que estaba reportándose y preguntándonos como estábamos Chiquis y yo”, expresó el cantante a través de sus redes sociales. Además de aprovechar la ocasión para dar algunas recomendaciones a sus seguidores para prevenir el contagio de esta enfermedad que ha cobrado la vida de millones de personas en todo el mundo.

“Cuídense mucho, tápense la boca, lávense las manos. Yo creo definitivamente es algo que, si no todos, la mayoría de la humanidad lo van a agarrar (el coronavirus)”.

Por otra parte, el esposo de Chiquis Rivera reveló que está orando por la salud de todas las personas que están luchando contra esta terrible enfermedad: “Bendito Dios nuestros síntomas no fueron tan fuertes, pero están en nuestras oraciones todas las personas que sí”.

Cabe recordar que fue el pasado 9 de julio que tanto Lorenzo Méndez como su esposa, Chiquis Rivera, dieron a conocer que se habían contagiado de coronavirus, y el hecho de que estén libres de esta enfermedad se trata de una excelente noticia para la pareja, que ha tenido un 2020 lleno de muchas emociones.

Un usuario no dudó en hacerle una sugerencia al cantante: “Hola Lorenzo, tal vez tú y Chiquis puedan donar algo de plasma“.

Y para que no quedara ninguna duda, el cantante Lorenzo Méndez, a través de su cuenta de Twitter, también dio a conocer que sus problemas de salud quedaron atrás: “Libre de Covid”, fue lo que posteó el esposo de Chiquis Rivera, por lo que las reacciones de sus admiradores no tardaron en hacerse presentes:

“Felicitaciones Lorenzo Méndez y Chiquis por tan gran noticia que estás libre de Covid. Por favor, sé cuidadoso y usa mascarilla y lávate las manos frecuentemente”, “Gracias a Dios están bien, tú y tu esposa”, “Felicitaciones”, “Gracias a Dios”.

Por otra parte, una admiradora le hizo la siguiente pregunta al cantante: “¿Después de cuánto tiempo te volviste a hacer el test para que salga negativo? Es que yo tuve coronavirus, pero no sé si ya se me quitó, ya no tengo síntomas, pero no me he hecho el test otra vez por miedo a que salga positivo”.

Para finalizar, un internauta se le fue con todo a Lorenzo Méndez y de paso a Chiquis Rivera: “Ridículos, tan pronto a los dos se les quitó a la misma vez. La próxima vez que quieran publicidad, planeen bien el show”.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ