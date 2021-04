Tranquilo, Lorenzo Méndez confesó que quiere muchísimo a Chiquis Rivera y que siente por ella un amor que no es de esposo , sino que la sigue amando y queriendo como amigo: “Y como digo en cada entrevista, nunca hablaría mal de ella porque es una persona que cambió mi vida para mejorarme a mí mismo ” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

“Ya lo que pasó, pasó. Estoy agradecido por lo que se vivió con ella los 4 o 5 años que se vivieron, cosas buenas, cosas malas y todo, pero es un capítulo ya cerrado. Yo creo que definitivamente si le sigo dando juego a este tipo de conversación, de circo, entonces me convierto también en el payaso que no soy”.

Antes de dar por terminado este tema, Lorenzo Méndez aseguró que le desea lo mejor tanto a Chiquis Rivera como a toda su familia: “Que Dios los bendiga y que me vean como me quieran ver, yo sé perfectamente quien soy y eso es inevitable”.

“Le deseo mucho amor y paz y felicidad a ella y a toda su familia, que saben que se les quiere bastante. Ahorita estamos a punto de cerrar el divorcio y pues nada, las cosas tuvieron que pasar como pasaron. Me encuentro perfectamente bien, mejor que nunca”, concluyó el cantante.

Sin poder evitar sonreír, Lorenzo Méndez mencionó que si sigue dándole atención a varias cosas que ya pasaron desde hace tiempo, todo esto va a seguir presentándose: “La verdad yo ya no estoy jugando a eso, yo creo que lo mejor es darle vuelta a la página”.

“Wow, se nota la clase y la elegancia. Bendiciones Lorenzo, que sigan los éxitos. Siempre quedando como el caballero y el hombre de valores que eres”, “Eso hace un caballero, bien por él”, “Esto es tener educación y clase, no como otros”, se puede leer en más comentarios.

“Qué bueno que no caiga en el circo”

Y quien no salió muy bien librada después de esta confesión de parte del cantante Lorenzo Méndez, fue la hija de Jenni Rivera: “Si la Chiquis aún estando casada anda de fácil… Imagínense cuando se finalice el divorcio”, comentó un internauta.

“Todo un caballero, no tiene tiempo para ese circo”, “Te mereces lo mejor, este si es un hombre, de verdad nunca ha hablado mal de esa familia y es lo mejor no caer en el circo de López Marín”, “Qué bueno que no caiga en el circo”, expresaron más usuarios.