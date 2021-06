Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez aún no se pueden divorciar

Un ‘secreto oscuro’ de Lorenzo Méndez saldrá a la luz por parte de la hija de Jenni Rivera

Johnny Rivera, hermano menor de la cantante, exhibió de la peor manera al ex de Chiquis Chiquis Rivera estaría a punto de explotar una bomba a Lorenzo Méndez, justo cuando aún no se concreta su divorcio, pues según se rumora, la hija de Jenni Rivera estaría planeando escribir un libro contando la violencia y los abusos que presuntamente vivió a manos de su ex esposo, pero, su hermano menor Johnny Rivera ¿se le adelantó revelando detalles escabrosos? A varios meses de separados, mientras Lorenzo Méndez está de gira con su música y Chiquis Rivera ya ha tenido dos relaciones (Mr. Tempo y la actual), un nuevo escándalo estaría por desatarse a la hija de Jenni Rivera, pues se dice que no se llega a un acuerdo entre ambas partes para firmar el divorcio porque la cantante quiere revelar ‘oscuros secretos’ de su matrimonio. Chiquis Rivera estaría planeando lanzar un escandaloso libro contando ‘el infierno’ que vivió con Lorenzo Méndez La página de Instagram ‘Chamonic’, fue la encargada de ventilar lo que supuestamente pasa entre la separación de los dos: “Uno de los motivos por los que Lorenzo Méndez no firma el divorcio sería, porque ella quiere poner la historia de su matrimonio y su vida con Lorenzo en su próximo libro y él no está de acuerdo eso es lo que está deteniendo todo de que ella si lo puede poner y el no …! Él por eso se está tomando el tiempo para poner sus cláusulas también #elchismenoduerme #porsitenianpendiente”, se puede leer. Aunque Lorenzo Méndez ya no ha concedido entrevistas sobre el tema, lo último que se supo es que ambos representantes legales de la expareja estarían negociando el divorcio que ya tardó varios meses en concretarse, sin embargo, en ese lapso, Johnny Rivera, hermano de Chiquis, ha expuesto muchas declaraciones ‘íntimas’ de lo que pasaba con ellos…

¿La gente está de acuerdo en el libro que quiere escribir la hija de Jenni Rivera? Los comentarios de la gente respecto al libro que supuestamente quiere lanzar Chiquis Rivera, no se hicieron esperar: “Pero eso nos lo cuenta Johnny”, “Pues claro si no lo quiso en su vida, para qué seguir poniéndolo en un libro, como quiera las adiciones que tenía Lorenzo todo mundo lo sabemos y si la madreó fue por algo que quizá ella provocó. Esos Rivera de todo quieren sacar beneficio pues él también debería hacer un libro. Ellos si les gusta hacer pero no les gusta que les hagan”. Y las críticas continuaron: “Mejor que no cuente nada, era su vida privada wow de todo quiere sacar dinero”, “¿Y el libro de Esteban Loaiza y Angel para cuando?”, “A poco será que también va contar lo de sus cuernos con el Tempo? Así pos si. Si no pues no se vale jaja ! Ella nomás quiere hacer dinero a costa de la desgracia de alguien más. Lástima que no supieron perdonar ni luchar. Por qué no se ponen sus ovarios y cuenta su versión así como hizo Lorenzo? Cuál libro ni que madres”.

Johnny Rivera ya dio detalles de los presuntos abusos de Lorenzo Méndez En la misma cuenta de Instagram de ‘Chamonic’, se evidenció que Johnny Rivera respondió un comentario de una fanática de Lorenzo Méndez y sin guardarse nada, el más joven de los hijos de Jenni Rivera se ‘desbocó’ de tal forma que exhibió al exesposo de Chiquis Rivera: “Estás defendiendo a alguien cuya primera esposa lo llevó literalmente a los tribunales por violencia doméstica. Literalmente lo vi escupir en su cara y golpearla mientras estaba consumido por la coca. ¿Y qué te preocupa con quien sea que esté saliendo con mi hermana? ¿Te afecta? TODOS tenemos problemas. Somos humanos”, comenzó impactando el hermano de Chiquis Rivera.

Lorenzo Méndez quedó ‘expuesto’ por lo que escribió Johnny Rivera de él Y el mensaje del hermano menor de Chiquis Rivera continuó: “…Y no la conoces personalmente, así que no puedes hablar sobre eso. Ella merece ser feliz después de todo lo que ha pasado, especialmente después de todo lo que Lorenzo la hizo pasar. Es curioso porque Lorenzo es el que no firma los papeles del divorcio y le está pidiendo dinero ahora y hasta marzo estaba tratando de volver con sus 9, pero porque todo es lo que parece en las redes sociales … en menos para ti. Te ves ridícula defendiendo a un hombre que es literalmente es un farsante”, sentenció en un supuesto mensaje privado. Cabe recordar que Johnny Rivera pasó una temporada viviendo en la casa de Chiquis Rivera cuando aún estaba casada con Lorenzo Méndez por lo que pudiera ser testigo de todo lo que sucedía con la pareja e incluso se llegó a rumorar que la separación fue orillada porque al ex de la hija de Jenni Rivera no le parecía tener al hermano de su esposa viviendo con ellos.

Los mensajes de Lorenzo Méndez ¿amenazantes o indirectas? A tales revelaciones ¿Lorenzo Méndez respondió? Y es que el ex de Chiquis Rivera utiliza su cuenta de Twitter para ‘desahogarse’ por todo lo que le sucede y desde hace varios días lleva una serie de mensajes que ahora levantan sospechas y pudieran ser una contestación a los polémicos señalamientos en su contra. “No No No, deja esa Mier… ahí. Ay papá el circo se va a derrumbar #DetectordeMentiras video, todo. Listo, ocupado, sin preocuparme”, fueron los tres tweets que Lorenzo Méndez escribió ¿estaría enviando indirectas muy directas a Johnny Rivera y a Chiquis?

¿Qué fue lo que en realidad pasó detrás del matrimonio entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez? La gente se mostró consternada por las declaraciones vertidas sobre Lorenzo Méndez, escándalo desatado por Johnny Rivera quien dicho sea de paso se lleva muy bien con el nuevo novio de Chiquis Rivera: “pues solo ellos saben lo que en realidad pasó y algo habrá de verdad si no ¿por que se fue a un centro de rehabilitación el?”, “Pobre Johnny, acaso Lorenzo la obligaba a ir a El Paso a verlo? Más bien creo que él y Jenicka tienen miedo de que lo busque otra vez y es por eso que no la dejan solo ni un minuto. Que casualidad que antes no la acompañaban a todos lugares. Pero como en todas historias aquí existe la versión de chiquis , la de Lorenzo, y la verdadera!”. “Y a todo esto ¿donde está el reporte policial que se debe de tener/hacer si todo lo que esté “BIPOLAR” está diciendo. Chiquis NO se ve que sea una mujer dejada! Si fuera cierto lo que el dice de la EX y Lorenzo es el OGRO que dicen ser porque Chiquis acompañaba a Loreno cuando el tenía corte? Lorenzo debería de demandarlos por DIFAMACIÓN!”, “Ninguno es santo! Los dos han tenido sus errores…. pero la señora y este mocoso siempre quieren pintarla como que no rompe ni un plato. Por eso es que la mayoría de la gente hablan mal de ellos”, “A ese joven yo no lo creo nada !!! Siempre ha odiado a Lorenzo y es más que obvio que lo quiere ver mal ante la gente”, sentenciaron-.

Johnny y Jenicka felicitan a la hija de Jenni Rivera en su cumpleaños conviviendo con su novio Este fin de semana, Chiquis Rivera llegó a los 36 años de edad y ante la cantidad de felicitaciones, los hermanos de la cantante no desaprovecharon la oportunidad para externar lo felices que se encuentran por la relación de la hija de Jenni Rivera con su nuevo novio ¿indirecta a Lorenzo Méndez? En dos historias de Instagram donde aparece Chiquis Rivera con su novio, Jenicka escribió “Stopppppp (Deténganse)”, orgullosa de verla tan feliz y por su parte, Johnny Rivera puso: “Gracias por ser tan bueno con ella. Se lo merece”, dejando claro que ellos están de parte de el nuevo novio.

Romántico escape de cumpleaños El nuevo novio de Chiquis Rivera se llama Emilio Sánchez, y para celebrar el cumpleaños de la cantante subió una fotografía primero donde ella está muy sexy entre sus piernas mandándole un beso de frente y luego otra donde están abrazados muy felices desde la arena de playa. Emilio Sánchez le dedicó unas palabras a la hija de Jenni Rivera: “Salud por mi paz, La Luz de mi vida y mi amor. Feliz cumpleaños al alma más dulce”, con eso resumió su amor por la hermana de Johnny y ella le contestó más emocionada: “Oh por Dios. Estas palabras, estas fotos! Este hombre, gracias a mi amor. te amo”, así que deja claro que no es su ‘amigo’ como has unos días lo llamaba.

Pasa su cumpleaños en la playa “Hoy celebro la vida, el amor, la paz y el futuro. Le doy gracias a Dios y a mi madre por traerme al mundo, y por haberme dado la oportunidad de amar y ser amada. Hoy me siento feliz, plena, renovada… y llena de fortaleza. God is good all the time, all the time God is good. Thank you all for the birthday wishes! Los Quiero”, fueron las palabras de Chiquis Rivera al inicio de su cumpleaños. La hija de Jenni Rivera festejó en las playas de México y los mariachi le cantaron las mañanitas pero parece que a la gente nada le ’embona’ y pues la criticaron: “Y luego dice que alguien le dice a los medios donde anda si ella sola saca todo”, “Agüita de limón”, “¿Por qué nunca se queda en USA y tiene que venir a México?” AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DEL FESTEJO EN LA PLAYA