Lorenzo Méndez habla en entrevista para Suelta la Sopa

Confiesa que está listo para darle el divorcio a Chiquis Rivera

La hija de Jenni Rivera le habla pasada de copas a Lorenzo Méndez ¿Chiquis Rivera le habló borracha? En una reciente entrevista para el programa Suelta la sopa, el cantante Lorenzo Méndez afirmó que Chiquis Rivera le habló cuando estaba borracha, sin embargo el cantante comentó que él ya estaba listo para firmar de una vez por todas los papeles de divorcio. Con el pasar de los días cada vez más se acerca el final de la relación más polémica en los últimos meses, el matrimonio entre Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera, y es que, tras argumentar que el cantante no le iba a firmar nada hasta que se estipulara ciertos acuerdos de confidencialidad, tal parece que ya se quiere olvidar de este tema de una vez por todas Lorenzo Méndez confiesa todo en entrevista Recientemente el programa de espectáculos de Suelta la sopa sacó una entrevista en exclusiva con el cantante Lorenzo Méndez, en donde sin miedo alguno dio varios por menores respecto a su separación con la hija de Jenni Rivera, argumentando una de las principales razones por las cuales no se pudo reconciliar con Chiquis Rivera. En la entrevista, que tuvo con el conductor Juan Manuel Cortés, el cantante argumentó lo siguiente: “Teníamos bastantes diferencias yo creo que estábamos en diferente sintonía, pero ya estamos en otra página de nuestras vidas”, comenzó el ex vocalista de la Original Banda El Limón.

“Espero firmar pronto el divorcio”, confiesa Lorenzo Méndez en entrevista Posteriormente, y sin miedo alguno, el cantante Lorenzo Méndez confesó que espera pronto ya firmar el divorcio con su aún esposa, Chiquis Rivera, y darle fin a su matrimonio, el cual estuvo lleno de diversas polémicas: “Lo único que me falta es el papel que estamos esperando firmar. Espero firmarlo pronto, nada más que llegue a mis manos y lo firmamos”. El cantante mexicano originario de Pittsburg, California, argumentó que no están hablando de dinero ni tramites de ese tipo: “No se está pidiendo dinero, no se está pidiendo nada. Aunque tengo una bicicleta que sí la quiero, porque es una de mis favoritas, ahí si puedes Janney me las mandas”, comentó.

“Este muchacho era mi compa”, Lorenzo Méndez habla del actual novio de Chiquis Rivera en entrevista Tras estas declaraciones, el conductor Juan Manuel le cuestionó en entrevista a Lorenzo Méndez sobre si le había dolido o afectado ver a Chiquis Rivera con Mr. Tempo cuando aún estaban iniciando el proceso de su separación, ante esto, el cantante comentó: “Cada quien cura sus heridas de diferente forma”. Sin embargo, sí confesó que Emilio Sánchez, quien es ahora la actual pareja de Janney, era antes también su amigo: “Pues este muchacho era mi compa, pero pues nada, no pasa nada”, y es que a pesar de que no lo consideró como una traición si comentó que “él sabía que estaban casados”, y que incluso su familia había asistido a su boda.

“Yo solo espero que ella sea feliz”: Lorenzo Méndez habla sobre Chiquis Rivera en entrevista Después de estas declaraciones, el cantante de 34 años confesó que solo esperaba que ella fuera feliz sin lastimar a nadie más, señalando también que se encontraba bien con que Chiquis rehiciera su vida a lado del fotógrafo Emilio Sánchez: “Hay que ver la vida como uno quiera, sin lastimar a nadie pero feliz”. El portal Telemundo también informó que durante un tiempo, el cantante estuvo en retiro espiritual, esto debido a que su salud mental no estaba bien, además de encontrarse bastante sorprendido y confundido por todo lo que había pasado en su vida personal, entonces esto pudo ayudarlo a aclarar mejor sus pensamientos.

Lorenzo Méndez confiesa en entrevista que Chiquis Rivera le habló cuando estaba pasada de copas Sin embargo, lo que más sorprendió fue cuando el intérprete de Sal de mi vida, confesó que Janney le había hablado pasada de copas, justo en el momento en que la captaron vomitando en Miami, contando con lujo y detalle lo que había pasado y qué le había dicho la hija de Jenni Rivera por teléfono: “Que no la acaban de agarrar allá en Miami vomitando, ¿o algo así? Ya tenemos 8 meses separados, per sí me marcó. La escuché bastante contenta. Ahorita no tenemos ningún problema, te estoy diciendo que acabo de hablar con ella cuando la agarraron allá borracha”, confesó en entrevista Lorenzo Méndez, argumentando que Chiquis Rivera le habló cuando estaba borracha.

Juan Manuel, conductor de Suelta la sopa confesó que el cantante luce realmente feliz Ante esta entrevista, el conductor de Suelta la sopa, Juan Manuel Cortés argumentó que Lorenzo Méndez se veía bastante feliz y más tranquilo que en otros días, ya que en una previa a la entrevista, el presentador agradeció al cantante por esta entrevista: “Me alegra verlo así, trabajando y contento”, comenzó. “Lo veo diferente a otros momentos, en verdad lo veo decidido a divorciarse, ya no le importa si se llega a los acuerdos de confidencialidad, él lo que quiere es firmar, creo que le dio duro el tema este de Emilio, quien era su amigo y de repente verlo con Chiquis, y por otra parte, Lorenzo ya lleva 4 meses conociendo a alguien, así que las cosas entre Chiquis y Lorenzo están difíciles de que se reconcilien”, finalizó el presentador. ¿Será que sí se acabó en verdad esta relación?

Captan a Lorenzo Méndez con su nueva novia, pero ¿sigue enamorado de Chiquis? No fue hace mucho cuando a pesar de que Lorenzo Méndez afirmó que ya no dormía solo en su cama y gritara a los cuatro vientos que ya tiene un nuevo romance, el recuerdo de Chiquis Rivera no lo dejaba ser libre, ya que todo indicaba que el cantante aún no había superado su romance con la hija de Jenni Rivera por completo. Fue a través de redes sociales en donde se comenzó a difundir el rumor de que Lorenzo Méndez andaba con un nuevo romance, en donde muchos especularon que la nueva mujer del cantante se llamaba Jenni. Días después de esta noticia, el ex de Chiquis confirmó que efectivamente ya no dormía solo en su cama, desatando un sin fin de rumores al respecto. Archivado como Lorenzo Méndez entrevista

¿Aún extraña a su ex? Tras esto, al intérprete de Sal de mi vida se le vio en un video acompañado de varios amigos suyos durante su viaje por Las Vegas, en donde incluso se podía ver a su supuesta novia en frente de él, el cual a palabras de muchos seguidores, tiene una gran similitud física con su ex Chiquis Rivera. Archivado como Lorenzo Méndez entrevista A pesar de que Lorenzo Méndez se veía muy feliz de este nuevo romance, en donde seguidores lo felicitaron porque por fin se alejó de Chiquis, tal parece que el recuerdo de la cantante no se va de su mente, ya que mediante una entrevista para el portal Suelta la sopa el cantante confesó que Chiquis ya estaba con otra persona y que el se encontraba solo.

“Mi esposa ya anda con otra persona”, dice Lorenzo Méndez para las cámaras de Suelta la sopa En el video, el cual es solamente un adelanto, se observa a Lorenzo Méndez saliendo de un restaurante, con lentes y una gorra, que a palabras de muchos dijeron que andaba de “amanecido”, posteriormente, el cantante sin tapujo alguno confesó que andaba de romance. ¿Será Jenni de la mujer que él habla? Archivado como Lorenzo Méndez entrevista Y es que, a pesar de que Chiquis Rivera ya le pidió el divorcio a Lorenzo Méndez, mucho se afirma que el cantante no se lo quiere dar, y recientemente en una entrevista el intérprete comentó el porqué: “Sabes qué, hay muchos rumores de por qué sí, por qué no, y de muchas cosas si he firmado o no, yo he cumplido con los papeles que se deben de cumplir, hay ciertas cláusulas que quiero poner, porque quiero respetar mi privacidad”.