La hija de Jenni Rivera dio la cara ante la prensa y dice que puso demanda de divorcio

Chiquis asegura que hizo todo lo posible porque su matrimonio funcionara

“El amor nunca fue el problema entre Lorenzo y yo”, comentó la cantante

En una entrevista realizada por los medios de comunicación a la cantante Chiquis Rivera, aseguró que ya puso los papeles de demanda del divorcio con Lorenzo Méndez, según reporte en portal de Suelta la Sopa.

La cantante e hija de Jenni Rivera dio la cara ante los medios en un aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles, y ella asegura que nunca le fue infiel a su ex pareja Lorenzo Méndez, tras publicarse las imágenes donde se esta besando con Mr. Tempo.

Además ella misma se catalogó como una buena esposa y asegura que hizo todo lo posible porque su matrimonio funcionara, y agregó que le quisieron voltear las cosas dejándola a ella como la infiel por lo que está muy dolida.

Incluso se comentó: “Lorenzo ya no tiene el nuevo número de celular de ella, por lo que sólo se comunican por email”. Al ser cuestionada sobre si ya está divorciada, Chiquis dijo que ya había metido los papeles para el divorcio.

En la entrevista hubo una pregunta que le realizaron que puso un poco tensa a la cantante, y fue cuando le preguntaron si existía la posibilidad de reconciliarse con Lorenzo a lo cual Chiquis respondió: ““El amor nunca fue el problema entre Lorenzo y yo. Yo creo que los dos nos queremos, nos amamos muchísimo, pero hay cosas que él tiene que hacer o no hacer, lo que él quiera hacer”.

Además agregó: ” “Después de muchas cosas que he visto… no me gusta la gente que se hace la víctima y no he hablado con él, pero le dije que no tenía nada que explicarle a él, porque ya estamos separados… Y tengo todos los emails donde estoy siendo muy honesta y sincera”.

Incluso habló sobre su nuevo romance con Mr. Tempo: “Yo tengo casi cuatro años conociendo a Jorge, no nos habíamos hablado en mucho tiempo y ya una semana platicando de negocios me dijo que le gusto, me lo dijo de frente, pero él (Jorge) sabe que estoy en un proceso y respeta eso, no me quiere hacer daño”.

También se le pregunta si su nuevo romance era casado y Chiquis comentó: ““No está comprometido, pero no sé pregúntenle a él, la verdad. No sé, él se acaba de divorciar, no sé qué decirles”, dejando en claro que con Lorenzo ya no regresaba.

