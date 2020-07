Lorenzo Méndez reaparece en las redes sociales

Luego de que Chiquis Rivera le echara la culpa de su separación, el cantante le manda insólito mensaje

“Mi corazón siempre seguirá latiendo por ti”, expresó en su cuenta de Instagram

¿Reconciliación? Después de casi un mes de estar ausente en las redes sociales, Lorenzo Méndez reaparece y le manda insólito mensaje a Chiquis Rivera luego de que la hija de Jenni Rivera le echara la culpa de su separación.

En esta publicación de Lorenzo Méndez, que está a punto de llegar a los 100 mil likes, entre ellos de Jacqie Rivera, hermana de Chiquis Rivera, los conductores Carlos Calderón y Veneno Sandoval, además de la actriz mexicana Sherlyn, el cantante sorprende vestido totalmente de blanco y muy sonriente.

“Que año de crecimiento, madurez y altibajos… la vida no es perfecta pero tu voluntad lo es. El amor es el regalo más grande. Aunque estamos en una pausa, mi corazón siempre seguirá latiendo por ti y siempre te seguirá eligiendo como lo hice hace un año”, compartió Lorenzo Méndez, sembrando las dudas si la separación de Chiquis Rivera, por lo menos de su parte, es un hecho, aunque ella se encargó de confirmarlo.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, la hija de Jenni Rivera, en pocas palabras, dijo que si ella no estaba con Lorenzo Méndez, son por razones o cosas que él había hecho, pero dejó abierta la posibilidad de regresar con el cantante más adelante.

Algo que llamó la atención en esta publicación de Lorenzo Méndez, además del insólito mensaje que le mandó a Chiquis Rivera, es el hecho de que desactivó los comentarios para sus seguidores, tal vez para evitar un mal momento.

En la cuenta oficial de Instagram del periodista argentino Javier Ceriani, los usuarios no fueron indiferentes a esta publicación de Lorenzo Méndez:

“Chiquis no está preparada para tener un hogar porque todavía le da más prioridades a sus amistades que a su esposo Lorenzo. Lorenzo es un hombre guapo y humilde y ella por andar con sus payasadas lo va a perder!!!”, “Ya esto parece truco publicitario y los Rivera tienen escuela”, “Puro show”, “Pues opino que ya no sé si nos están dando atole con el dedo y es puro show”, “Puras mentiras… ya no saben cómo llamar la atención!!!”, “Par de ridículos”.

Por su parte, una admiradora de Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera se alegró con lo que parece ser una reconciliación: “Ya suena a reconciliación y qué bueno!!!”, mientras que alguien más dijo: “Pienso que todo el mundo se merece una segunda oportunidad, no una tercera, y que si va a publicar algo, como artista se publica todo o nada”.

Un usuario no creyó del todo las palabras de Lorenzo Méndez dirigidas a Chiquis Rierva: “Estos están usando la estrategia muy conocida de Los Rivera, vivir de los escándalos, pero ya cansan y no queremos saber de ellos, así que hablen de algo más, menos de estos puercos. Gracias”.