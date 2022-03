Lorenzo Méndez es visto con una rubia pasando el rato

La mamá de Lorenzo, Doña Paula, fue la persona que dio a conocer el video

¿Será su nueva novia? LORENZO MÉNDEZ SORPRENDE CON NUEVA MUJER. Después de todos los problemas en los que se vio envuelto al cantante de banda, Lorenzo Méndez, parece ir saliendo de ellos poco a poco, pues después del divorcio que tuvo con Chiquis Rivera parecería que no podría superarla, pero ahora se le ha visto con la que parece ser su nueva novia. Fue a través de su madre, Doña Paula, que se dio a conocer un video donde se le ve a Lorenzo bailando con una extraña rubia, que obviamente no se trata de Chiquis, parece ser que ya por fin dio vuelta a la página y pudo seguir con su vida. ¡Sus fans creían que ya era un caso perdido! ¿Cómo fue su relación con Chiquis? El cantante Lorenzo Méndez estuvo casado con Chiquis Rivera, hija de la fallecida Diva de la Banda, los dos estuvieron casados por poco más de un año, la fabulosa boda fue en la ciudad de Los Ángeles, California, en junio de 2019, después de algunos años de noviazgo decidieron dar el siguiente paso. Toda iba de maravilla, la pareja demostraba su amor en sus redes sociales, hasta que a mediados de 2020 la hija de la intérprete de “Inolvidable”, dijo en una entrevista que el día de su boda se dio cuenta que su entonces prometido no estaba listo para casarse y que fue un martirio enterarse de eso, según la información de Infobae.

Lorenzo Méndez nueva novia: No estaba listo para casarse De acuerdo a la información de Infobae, Chiquis Rivera dijo en entrevista que: “Cuando llegó ese día me sentía como una princesa. Estaba lista para casarme, estaba lista para hacer este compromiso y dejar ciertas cosas atrás”, mencionó la ex de Lorenzo Méndez recordando el día que se casaron. “Una mujer casada no puede seguir saliendo todo el tiempo con sus amigas o irse de viaje. Hay cierto respeto y ya estaba lista, pero sentía en mi corazón que él no estaba listo porque pasaron ciertas cosas que explico en el libro”, dijo según la información del portal la cantante cuando notó que su prometido no compartía el mismo sueño que ella. Archivado como: Lorenzo Méndez nueva novia

Lorenzo Méndez nueva novia: No quería divorciarse de Chiquis Un año después de que Chiquis Rivera anunciará que se iba a divorciar de Lorenzo Méndez, el proceso legal de la separación seguía ocurriendo, pues Lorenzo era el que no firmaba los papeles para que los dos pudieran regresar a la soltería, de acuerdo a Univisión, el cantante pedía cláusulas donde Chiquis no podría utilizar el nombre de Lorenzo si ella decidiera hacer programas, telenovelas, series o incluso escribir un libro. “Hay ciertas cláusulas que sí quiero poner porque quiero respetar mi privacidad, más que nada, y quiero protegerme de esa manera de nuestro amor que fue y será, que se proteja”, declaró Lorenzo para el programa Suelta la sopa en a mediados de 2021, casi un año después de que el divorcio fue anunciado, por el cantante. Archivado como: Lorenzo Méndez nueva novia

Lorenzo Méndez nueva novia: Chiquis dice Lorenzo que la maltrataba Entre todos los escándalos que surgieron después de la separación de Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera, el que más impacto fue cuando se revelo que la cantante sufría de violencia en su tiempo casada con el estadounidense, Univisión informó que Doña Rosa, la matriarca de los Rivera, comentó que Chiquis le dijo que su esposo la golpeaba. “Chiquis me dijo: ‘Es que él me pegaba abuela. Cuando andaba así mal, una vez me agarró y me dio una cachetada, no me dejé yo también le di”, y que Doña Rosa le contestó: “Puedes aguantarle a un hombre, hambre, pobreza, pero golpes no”, a la primogénita de su fallecida hija Jenni Rivera. Archivado como: Lorenzo Méndez nueva novia

Lorenzo dice a la farándula que el era la victima Según la información del portal mexicano Chamonic, Lorenzo Méndez también habría sufrió abusos por partes de la hija de Jenni Rivera, se reveló esta información poco tiempo después de que la intérprete de regional mexicano confesara a su abuela que había sido maltratada por el cantante. De acuerdo con la información de este medio, Lorenzo dijo que el sufrió abusos psicológicos y domésticos, además habría declarado, que Chiquis era una persona que “perdía el control fácilmente”. El cantante, habría confesado que ya no piensa soportar más humillaciones por parte de la familia Rivera

Es captado con otra mujer Recientemente Doña Paula, madre de Lorenzo, compartió un video donde se ve al cantante con una mujer, que no es Chiquis, y ambos se encuentran bailando en medio de un restaurante, el ex marido de Chiquis parece no darse cuenta de que su propia madre lo estaba exhibiendo en redes sociales. (VER VIDEO) La aparente nueva novia de Lorenzo es una cantante de regional mexicano, al igual que Chiquis, de nombre Hanna, buen momento para que el ex vocalista de “La original banda el limón” se dé una nueva oportunidad en el amor con la guapa rubio que se le vio bailando hace pocos días en redes sociales de su madre.

Les desean que sea feliz Según Univisión, el portal donde se dio a conocer la noticia de la aparente nueva novia, los fans de Lorenzo no se hicieron esperar para dejarle unas bonitas palabras dónde le deseaban que sea feliz con la rubia que parece ser su nueva novia que baila con él en las imágenes compartidas por Doña Paula a los fanáticos de su hijo. “Se merece ser feliz ¡Felicidades!”, “Que bellos”, “Mi barbie hermosa, Hanna y Lorenzo”, “Hasta que se te vio con una mujer hecha y derecha, ya te veíamos como un caso perdido”, “Hermosos”, por supuesto que los corazones rojos no podían faltar en los comentarios”, se lee en los comentarios del video. ¿Será que Lorenzo ya por fin superó a Chiquis?