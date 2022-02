Lorenzo Méndez asegura que sufría maltrato por parte de Chiquis Rivera

Lorenzo Méndez se defiende de acusaciones de Chiquis Rivera

¿Chiquis le fue infiel a su ex esposo?

Aquí está la fecha en la que se encontrarán en la corte Chiquis y Lorenzo Méndez Lorenzo Méndez maltrato Chiquis: ¡Serios problemas se le vienen a la hija de Mariposa de Barrio!. Hace unos días, Chiquis Rivera dio a conocer información sobre su relación con el cantante de La Banda Limón, Lorenzo Méndez, y ella aseguró que su ex la maltrataba tanto física como verbalmente, declaraciones que dijo mediante una entrevista. Y es que, ahora, a través de la página de Instagram de Chamonic, nos acabamos de enterar de la réplica por parte de Méndez al enterarse de las declaraciones de Chiquis, pues según información de Chamonic, Lorenzo asegura que no se quedarán así las cosas, y que la verdad saldrá a la luz… Lorenzo Méndez maltrato Chiquis: Hará rueda de prensa para desmentir ¡Ya se pusieron intensas las cosas!, tal y como lo dijo en su reciente post en Instagram Chamonic, la cual asegura que le llegó un comunicado el cual dice que Lorenzo Méndez estaría organizando una rueda de prensa en los próximos días en donde estrían presentes sus abogados, además planea sacar “la verdad” a la luz. ¿Y cual es la verdad?, pues según la información del portal anteriormente mencionado, Lorenzo Méndez también sufrió abusos por partes de la hija de Jenni Rivera, y es que, recientemente la intérprete de regional mexicano, confesó que había sido maltrataba por el cantante.

Lorenzo Méndez maltrato Chiquis: ¿Qué fue lo que le sucedió a Lorenzo? Según el portal de noticias ‘Chamonic’, Lorenzo dijo que el sufrió abusos psicológicos y domésticos , además habría declarado, que Chiquis era una persona que “perdía el control fácilmente”. El cantante, habría confesado que ya no piensa soportar mas humillaciones por parte de ellos. El integrante de La Original Banda El Limón, además, declaró según lo dicho por Chamonic, que el día que le escupió y la apretó del cuello, fue porque “sabía de donde venía y con quién”. Al parecer el chisme está fuerte, esperemos que se lleve a cabo la rueda de prensa que Chamonic dice que habrá, para conocer los detalles más a fondo.

¿Qué opinan los seguidores? A través del post que difundió el portal de noticias de Instagram ya mencionado, los seguidores no dejaron pasar desapercibidas las opiniones que tienes al respecto, muchos son en apoyo a Chiquis Rivera, mientras que otros dicen que Lorenzo está en lo correcto por defenderse de acusaciones. Estos son algunos de los comentarios: “Chiquis, te mirabas mejor callada. Lorenzo nunca hablo mal de ella lo mismo debió hacer chiquis, ella siempre se hace la victima”, “Pues que bueno, por que ya es hora de que le pongan un estate quieto a la Chiquis, por que ella quiere sacarle provecho y publicidad a todo”, “Pues está bien que se defienda”, “Brazo Lorenzo”.

El apoyo que está teniendo Lorenzo, no le creen a Chiquis La mayoría de los comentarios de los internautas, son en apoyo a Lorenzo, pues la gente opina que Chiquis podría estar queriendo sacar provecho de esas declaraciones para darse publicidad, además de que otros dicen, que la hija de la Diva de la Banda se está “victimizando” demasiado. La gente está usando los Hastags, #TeamLorenzoMendez. “Muy bien por el que se defienda, yo siempre dije que Chiquis no se veía enamorada de él como el de ella, al menos yo no le creo a ella”, “Y nunca termina el show con esa familia, ya hasta parece serie van saliendo nuevos personajes”, “Que se defienda y que sea en conferencia de prensa, no como chiquis que de todo quiere sacar provecho”, “Como mujer, debo apoyar a las compatriotas, pero esta mujer su reputación deja mucho a dudar, ¡Así que le creo más a él!”.

Lorenzo Méndez maltrato Chiquis: La gente piensa que Chiquis si engañaba a Lorenzo Muchos de los comentarios que se pueden leer en el post de Chamonic, dicen que le creen rotundamente a Lorenzo, pues según lo que el habría dicho, es que Chiquis lo engañó y por eso la atacó de esa forma, y es mucho de lo que se habla en las opiniones de los internautas, aquí están algunos de los comentarios al respecto: “Por eso digo que no era verdad como ella dijo, que después de una fiesta fue agresivo, si no cuando ella regresó de andar con “el amor de su vida”. El se dio cuenta como dice que piensa la gente que realmente va ella a contar la verdad, claro que no, solo acomoda las cosas a su beneficio.”, “Según chiquis no quería dañar a su mama y la niña de LORENZO lo bueno que no quería dañar”, “También necesitamos escuchar su versión de los hechos”, “Apoyo total a él, aunque no soy su fan pero estoy del lado de la razón.”.

Chiquis Rivera tuvo muchas “complicaciones” con Lorenzo Según información de Infobae, Chiquis dio fuertes declaraciones para People en Español en donde dijo que su entonces pareja, Lorenzo, no estaba en la misma sintonía que ella, puesto que sus adicciones tuvieron un impacto fuerte en su relación. Esto fue exactamente lo que dijo Rivera en aquella entrevista. “Cuando llegó ese día me sentía como una princesa (…) Estaba lista para casarme, estaba lista para hacer este compromiso y dejar ciertas cosas atrás, [pues] una mujer casada no puede seguir saliendo todo el tiempo con sus amigas o irse de viaje. Hay cierto respeto y ya estaba lista, pero sentía en mi corazón que él no estaba listo porque pasaron ciertas cosas que explico en el libro” confesó Chiquis

Lorenzo Méndez maltrato Chiquis: Asegura que su ex la atacó Motivo de las declaraciones de Chiquis que se han hecho virales estos últimos días, es por lo que ahora Lorenzo se está defendiendo. Pues la hija de la Diva de la Banda recientemente aseguró que su ex en una ocasión, la tomó por el cuello agresivamente y le escupió en la cara. Por el momento, aún no han podido firmar el divorcio. Según el portal infobae, la cita en la corte es el próximo abril, en ese momento Lorenzo tendrá que decir si acepta o no la separación. Sabiendo como van las cosas, es que muchos fans comentan que la pareja definitivamente si firmará el acuerdo.