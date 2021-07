Lorenzo Méndez confiesa que no duerme solo

¿Ya se olvidó de Chiquis Rivera?

¿Una amiga o novia? “Un golpe contundente”: El cantante Lorenzo Méndez sorprende en redes sociales y aviva rumores a un posible nuevo noviazgo con otra mujer que no es Chiquis Rivera, en su publicación, el intérprete afirma que “no duerme solo” y que será todo lo que él dirá, usuarios en redes sociales comienzan a especular quien podría ser la nueva pareja del ex de Janney. Todo parece indicar que se está llegando al final a lo que alguna vez hubo entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, ya que como mucho se sabe, la hija de Jenni Rivera está en una relación con el fotógrafo Emilio Sánchez, mientras que el día de hoy Lorenzo indicó que él también esta “muy bien acompañado”. Lorenzo Méndez afirma que no ha duerme solo Fue mediante sus redes sociales en donde el cantante Lorenzo Méndez revelaría a sus más de 900 mil seguidores que no duerme solo, y que sin duda se encuentra muy bien acompañado a pesar de la ruptura con Chiquis Rivera hace ya unos meses atrás, en dónde mucho se comentó que Janney revelaría varios detalles de su relación. A pesar de eso, el cantante sin tapujo alguno, publicó en su cuneta oficial de Instagram una fotografía en dónde aparecía estar en un lujoso restaurante, mientras que disfrutaba de la comida, sin embargo no se encontraba solo, ya que justo al costado de la imagen se lograba observar una figura femenina, pero sin mostrar el rostro.

¿La nueva novia de Lorenzo Méndez? El cantante confesó que no duerme solo FOTO Al pie de esta reveladora imagen, Lorenzo Méndez escribió el siguiente mensaje, en el cual dejó en claro muchas cosas que los medios suponían de él desde que terminó su relación con la hija de Jenni Rivera: “Los medios preguntan y preguntas cómo me va de solista, y que cómo está mi corazón”, inició el cantante. Posteriormente el originario de California “soltó la gran sorpresa“: “Todo lo que deben de saber es que no estoy durmiendo solo y no me salto ninguna comida”, confesiones que conmocionaron a sus seguidores, ya que se preguntaban quien era la chica a la que se refería Lorenzo Méndez en su publicación.

Usuarios apoyan a Lorenzo Méndez Ante esta tremenda revelación donde Lorenzo Méndez confesaba que no duerme solo, seguidores de la cuenta @escandalo_o se mostraron bastante contentos con la noticia, ya que muchos afirman que por fin se pudo olvidar de Chiquis Rivera: “A gozar la vida Lorenzo, y a desquitarte de todas las humillaciones y vergüenzas que te hicieron pasar, a disfrutar con tus amigas hasta que llegue la correcta”. “Bien por Lorenzo, apuesto a que no va a tardar la Chiquis en poner sus indirectas”, “Así es papi, que no duermes solo y estás más feliz que nunca. Que sigan las bendiciones y tu corazón lleno de amor, sintiéndote amado”, “Que bueno Lorenzo, en hora buena, ya rompiste con las cadenas de tu ex”.

“Dejó su relación tóxica con Chiquis” Lorenzo Méndez revela que no duerme solo Un usuario se encontraba bastante feliz tras la fotografía de Lorenzo Méndez en donde asegura que ya no duerme solo: “No por gusto dejó esa relación toxica con @chiquis, ahora miren que feliz esta con ella en tan poco tiempo. Este hombre merece la felicidad”, “Al rato las indirectas de Chiquis”, “Respuesta única, así debe de ser, pasado al pasado”. Cabe destacar que, a pesar de que ambos ya podrían estar bastante felices con sus respectivas parejas, o disfrutando de su soltería, mucho se ha informado que Lorenzo Méndez se niega a firmarle el divorcio a Chiquis Rivera, así lo dio a entender gracias a una entrevista para el portal Suelta la sopa.

¿No quiere que Chiqui Rivera ventile sus secretos? De acuerdo con la entrevista, Lorenzo Méndez quien afirma que ya no duerme solo, declaró en ese entonces lo siguiente cuando se le cuestionó el porque de esto: “Sabes qué, hay muchos rumores de por qué sí, por qué no, y de muchas cosas si he firmado o no, te puedo dar el número de mi abogado, yo he cumplido con los papeles con los que se deben de cumplir, hay ciertas cláusulas que quiero poner, porque quiero respetar mi privacidad”. Cabe destacar que mucho se ha argumentado que Chiquis Rivera pronto sacará un libro en donde se dice que se pretende poner y sacar todos los maltratos y violencia que vivió durante su matrimonio con Lorenzo Méndez, en donde mucho se ha afirmado que su hermano Johnny Rivera estuvo presente cuando Lorenzo la golpeó.

¿Quién es la nueva novia de Lorenzo Méndez? Antes de que Lorenzo Méndez confesara que ya no duerme sola, se comenzó a esparcir un rumo en donde mucho se afirmaba que el corazón del cantante ya estaba ocupado. Fue mediante la cuenta de Instagram de @chicapicosa2 en dónde se comenzó a esparcir esta nueva noticia del ex de Chiquis. ” “Qué tal? Pues que Lorenzo ya tiene ocupado su corazón desde hace tiempo y la chica se llama Jennifer… ella trabaja en un aeropuerto de #ElPaso es lo que me dicen .. aquí les dejo este mensaje que me enviaron ..”, comenzó escribiendo la cuenta de noticias en ese momento.

Los “mensajes” que “delatan” a la supuesta novia de Lorenzo Méndez “Verdad? …solo Suposición ? Con el tiempo lo sabremos .. Mientras tanto Lorenzo ahora está disfrutando de #sanfrancisco que bueno por él, si esto es verdad….También merece ser feliz! Aunque el dice que por ahora se está dedicando a su carrera y pasar más tiempo con su hija!”, se escribió. Archivado como Lorenzo Méndez confiesa que ya no duerme solo En una fotografía de ‘Jenni’, supuesta novia de Lorenzo Méndez, ex de Chiquis Rivera quien seguramente ‘arderá’ al saber que la joven se llama igual que su mamá, publicada por ‘Chica Picosa’ se da cuenta de unos supuestos mensajes que le llegaron a la administradora de la página en donde ‘sorprenden’ a la pareja de viaje…

¿La gente opina que la “novia de Lorenzo es mejor que Chiquis? “Chisme, Lorenzo Méndez no estuvo en las Bahamas como dijo, se fue con Jennifer a Jamaica a celebrar el Día del Padre, ellos estuvieron juntos todos estos días. No sé si te acuerdes pero a ellos ya los habían visto juntos hace unos meses. Esa es la historia de Lorenzo, esos colores son de Jamaica, esa palabra IRIE es de Jamaica. La primer mentira fue en que Lorenzo dijo que estaba en Bahamas y no es cierto”. Los comentarios no se hicieron esperar para la supuesta novia de Lorenzo Méndez: “Bien por el. Se merece ser Feliz y dejar el circo atrás!”, “Ojalá sea cierto, Lorenzo merece ser feliz y tener una buena chica que lo respete, sea fiel y lo ame”, “Está bien, está en todo su derecho. Ya que la Chiquis siempre anduvo de nal.. suelta”, “Se merece ser feliz que bien por el, mientras tanto la Chiquis ya lleva 2 aparte de Lorenzo así que él tiene derecho ser feliz, él quiso recuperar su matrimonio y ella tal vez no quiso o ya no lo quería así que él puede ser feliz…”.

¿Niega que tiene novia, por eso no quiere firmar el divorcio? Mientras se filtran las supuestas fotos de la nueva novia de Lorenzo Méndez llamada supuestamente ‘Jenni’, en la misma entrevista donde habló sobre su divorcio con Chiquis Rivera, el cantante ¿negó tener novia? Sus palabras levantan sospechas de que no esté tomando en serio a la chica con la que sale: “Me gusta expresarme por medio de la música, soy muy discreto… Las cosas se dan en su momento, pues tengo amigas pero no hay nada en serio..”, fue la contestación de Lorenzo Méndez cuando se le cuestionó sobre si estaba saliendo con alguna mujer. Sin embargo, días después el cantante confesaría que él ya no duerme solo, haciendo una fuerte referencia a que posiblemente ya está con alguien. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE DIJO LORENZO MÉNDEZ