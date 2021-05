Lorena Herrera duda remedio: Niurka se burló del remedio de Chiquis

Luego de que Chiquis Rivera dijera que está tomando agua tibia con limón para disminuir su cintura y tener un mejor cuerpo, los comentarios de la gente respecto al tema no se han hecho esperar y ahora es Niurka la que se burla sin piedad de lo dicho por la hija de Jenni Rivera.

“Ay no, tan calvo Chiquis no, no te la mam… no no no, hay que hacer más ejercicio, entrenar, cuidar tu alimentación”, comenzó diciendo Niurka riéndose de la pregunta del reportero de ‘El Gordo y la Flaca’ sobre que la hija de Jenni Rivera diera ese remedio al natural en un video.