Lorena Herrera asegura que el dióxido de cloro es la cura para el coronavirus

Familiares y amigos de la actriz y cantante mexicana vencieron la enfermedad usando esta sustancia

“Se enfermaron mis sobrinas y a ellas les dieron dióxido de cloro y estuvieron recuperadas en tres días”, expresó

¿Será la cura que todos esperan? La actriz y cantante mexicana Lorena Herrera aseguró que, gracias al dióxido de cloro, una sustancia prohibida por las autoridades de salud, familiares y amigos muy cercanos a ella vencieron al coronavirus.

“Se enfermaron mis sobrinas y a ellas les dieron dióxido de cloro y estuvieron recuperadas en tres días. Tengo dos amigos demasiado cercanos, uno con diabetes y 50 kilos de sobrepeso, él y su esposa, que tiene 20 kilos de sobrepeso, y los dos diabéticos, salieron en 5 días con dióxido de cloro”, afirmó la actriz y cantante mexicana.

Además, Lorena Herrera compartió que tiene otro amigo, del que no va a decir su nombre porque es famoso, que se curó exactamente en un día y medio, y otra amiga, también famosa, que duró un poco más de tiempo, pero que tampoco va a decir si ellos no lo dijeron.

“Pero es lo que te digo, es cuestión de que cada quien resuena con esto o no y ya, pero no critiques y no juzgues si no se han informado antes”, aseguró Lorena, quien hace unos meses estuvo de luto por la muerte del papá de su expareja, El Muñeco, a causa de coronavirus.

Herrera manifestó su descontento con las medidas que han tomado las autoridades y agregó: “Es una sustancia y no sé por qué los gobiernos dicen que es dañina y por qué la han prohibido en muchos países, porque les da miedo que acaben con el coronavirus de una forma tan barata, porque un frasco así te vale 450 pesos, el dióxido de cloro lo utilizan en todos los hospitales para desinfectar y limpiar la sangre de los donadores”.

La actriz y cantante mexicana, al igual que Lucía Méndez, continuó defendiendo las bondades de la sustancia recomendada por un doctor alemán.

“Yo sí creo, mi marido lo está tomando. Desde antes yo sabía del dióxido desde hace como 10 u 8 años, Andreas Kalcker es el que ha hablado de él, porque le han cerrado todos sus canales que pone en YouTube, sus redes y todo, todas sus entrevistas que hace se las bajan de YouTube, porque tienen miedo los gobiernos de que él hable y que él diga algo porque si funciona, pero bueno, la gente que no cree en ello y también es respetable”.

Para finalizar, Lorena Herrera, quien nació el 18 de febrero de 1967 en Mazatlán, Sinaloa, en México, subrayó: “Yo no fui nunca de las personas que se encerró a piedra y lodo, muerta de miedo. No, o sea, sé que existe el coronavirus, sé que mucha gente se está muriendo y también mucha gente se está muriendo por los malos protocolos que han dado”.

En la cuenta de Instagram de Agencia México, algunas personas opinaron lo siguiente: “Pues tengo testimonios que esto ayudó a la recuperación de Covid”, “La aplaudo, que bueno que figuras públicas hablen de esto! Bravo”, “Que lo tome ella para prevenir” (Con información de Agencia México).

