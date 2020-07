El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador informó que dio negativo al coronavirus, requisito para encontrarse con Donald Trump.

En su primer viaje al extranjero desde que fue elegido presidente, López Obrador parte este martes en avión comercial hacia Washington D.C.

El objetivo central de la visita del presidente mexicano es celebrar la entrada en vigor del tratado comercial conocido en español como T-MEC.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este martes que dio negativo a la prueba para determinar si estaba contagiado del nuevo coronavirus, requisito para poder viajar a Washington D.C. y encontrarse con su homólogo Donald Trump, reporta la agencia EFE.

López Obrador da negativo a la prueba de coronavirus antes de visitar a Trump https://t.co/n5e6nO6hAr — Alex López Munguía (@mipuntodevistaa) July 7, 2020

“Ahora, me la hice (la prueba) porque voy a viajar y tengo que actuar con responsabilidad y estar muy seguro de que no tengo afortunadamente este virus. Ya me hice la prueba, llevo mi certificado”, dijo el mandatario este martes en la conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

En su primer viaje al extranjero desde que es presidente, López Obrador parte este martes en avión comercial hacia Washington para conversar el miércoles con Donald Trump, primero en un encuentro privado y luego en una reunión de ambos mandatarios con sus respectivas comitivas.

"El presidente @lopezobrador_ llegará esta noche a Washington para reunirse mañana con @realDonaldTrump en el despacho Oval de la #CasaBlanca, en el peor momento de su gobierno" @lopezobrador_ #EnPrivado @lopezdoriga https://t.co/cmWioSSyJJ — Periódico El Debate (@ELDEBATE) July 7, 2020

El presidente recordó que con anterioridad no se había hecho la prueba porque, siguiendo los consejos de las autoridades de salud mexicanas, al no presentar síntomas esta no era considerada necesaria.

#Opinión Con la visita de @lopezobrador_ a Washington, @ruiztorre sugiere poner atención a los informes que emitan dos organizaciones clave en la relación con México: la @USChamber y el @TheWilsonCenter, sobre todo en el tema energético. https://t.co/6hwG1fB65X — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) July 7, 2020

Pero en su viaje a Washington, aseguró que “humildemente” no tendrá problemas en repetir la prueba de la COVID-19 si lo requiere el país vecino una vez dentro de su territorio.

“Tengo que ser respetuoso de las normas que tienen en ese país. (…) No hay ningún demérito”, subrayó.

Tras esta explicación, una periodista le preguntó directamente si dio negativo a la COVID: “Sí”, respondió el líder del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El objetivo central de la visita del presidente mexicano es celebrar la entrada en vigor del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el pasado 1 de julio.

El presidente López Obrador confirmó que 10 empresarios mexicanos fueron invitados a la cena que tendrá el miércoles por la noche con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca pic.twitter.com/La7RGo8iNQ — EL CEO (@elceo__) July 7, 2020

Cuestionado sobre la visita, el mandatario reiteró este martes que el T-MEC centrará la mayor parte de los temas a tratar y no dio mayores detalles sobre si se conversará sobre asuntos polémicos como la crisis migratoria o el muro fronterizo.

Destacó sobre todo la relación de “respeto”, “cooperación” y “amistad” entre los dos países.