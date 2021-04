El periodista Joaquín López Dóriga está de luto; estuvo con él antes de que se enterara que tenía Covid

“No tenía por qué haber muerto”, dice Joaquín López Dóriga

López Dóriga expresa su molestia con el Gobierno Mexicano por los muertos a causa del coronavirus Joaquín López Dóriga se enoja. Tras darse a conocer la noticia de la muerte del periodista Arturo González Orduño, director de Noticias y Televisión en Radio Fórmula, varios de sus compañeros expresaron sus condolencias en redes sociales, uno de ellos fue el reconocido periodista mexicano Joaquín López Dóriga. López Dóriga informó en sus redes sociales el deceso de González Orduño: “Lamento informar la muerte de mi amigo y compañero de Grupo Fórmula, Arturo González Orduño. Descanse en paz, mi pésame a su familia”. El periodista se mostró molesto por su muerte y por la de miles de mexicanos a causa del coronavirus. Joaquín López Dóriga muestra su enojo Además de confirmar la muerte de su colega, López Dóriga, expresó su sentir en una entrevista que concedió al Grupo Fórmula, la cual subió a su cuenta de Twitter, y donde expresa su molestia por la muerte de su amigo a causa del Covid-19 y dio a conocer que él se tuvo que hacer la prueba. “Nunca imaginé que nuestro querido amigo, nuestro entrañable compañero, Arturo González haya muerto. Me acuerdo el día que me avisó que fue el 10 de marzo, que estaba contagiado de Covid, y estaba apurado por mi porque nos vimos unos días antes”.

Joaquín López Dóriga dio negativo a Coronavirus “Le dije no te preocupes yo me hago la prueba y no y me la hice y no tenía nada, salí negativo (de coronavirus). Sin embargo, Arturo salió adelante, hablábamos todos los días, él estaba bien, iba mejorando, tenía días buenos y días malos, pero eran más los días mejores”. “Siempre acompañado de su esposa de sus hijos, de su hermano, pues apenas ayer en la mañana hablé con Larissa su esposa y me dijo que lo habían tenido que internar, que estaba oxigenando muy poco pero los médicos le habían expresando su confianza de que iba a salir adelante”.

"Hoy por la mañana Jaime Azcárraga me avisó de la muerte de Arturo, y no me lo podía creer, no me lo podía creer, porque no merecía morirse, así como no merecía morirse como los más de 200 mil mexicanos que este gobierno ha convertido en una estadística", expresó indignado el periodista Joaquín López Dóriga.

López Dóriga se dice muy molesto por la muerte de su amigo Al continuar con sus declaraciones, el periodista remarcó que la muerte es algo doloroso, “cercano, cruel, implacable, la muerte se lleva una vida, si nos deja un recuerdo, pero se lleva una vida”, y con un tono de voz molesto recalcó que para él fue muy injusta la partida de su amigo a los 61 años de edad. “Y yo me enojo, me enojo muchísimo, me enojo cuando alguien que no debía haber muerto como Arturo murió, y hoy lo están velando, eso es lo que no entiende en el Gobierno, es lo que no entiendo yo, no entiendo el dolor de la muerte”, recalcó el periodista mexicano Joaquín López Dóriga.

Joaquín López Dóriga le agradece su amistad Indignado, Joaquín López Dóriga no daba crédito de lo sucedido con su también amigo, Arturo González Orduño, y volvió a manifestar su molestia, además de resaltar las cualidades del director de Noticias y Televisión en Radio Fórmula, dijo que lo recordará como un hombre gentil, caballero, y le agradeció su amistad. “No entiendo que Arturo halla muerto, todavía no me lo puedo imaginar, no lo puedo aceptar, Arturo no debía haber muerto, sin embargo, murió de Covid, te llevas nuestro cariño, nuestro recuerdo, yo te voy agradecer todos los días de mi vida, como te lo dije una vez, toda tu gentileza, caballerosidad, tu cercanía, tu eficacia, tu amistad, jamás te voy a olvidar, es un vacío que se queda para siempre”.

Periodistas de famosos se despiden de Arturo González Orduño “Lo lamento mucho Larissa y me quedo con el dolor de la muerte de Arturo, que ya superaremos, pero es una tristeza enorme, enorme, a toda su familia le doy mi pésame profundo, y hasta enojado, porque reitero una vez más: Arturo no tenía porque haber muerto, hoy lo están velando, descansa en paz”, dijo en el video que puedes VER AQUÍ. Joaquín López Dóriga no fue el único comunicador en expresar su pésame a la familia de González Orduño, quienes también se manifestaron en sus redes sociales fueron la conductoras Maggie Hegyi, Maxine Woodside, y los periodistas Paola Rojas y René Franco.

Confirman muerte del periodista “Con gran tristeza informamos el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero Arturo González Orduño. A nombre de Grupo Fórmula enviamos nuestro más sentido pésame a su familia. Descanse en paz”, escribió Radio Fórmula, mandando su más sentido pésame a la familia de Arturo, Larissa, Alfredo Alejandro, Sebastián y Larissa. La periodista Paola Rojas fue otras de las personas que se manifestó sobre la muerte del periodista y mandó un fuerte abrazo a su familia, todos sus colegas señalaron “el don de gente” del comunicador.

Quién era Arturo González Orduño Arturo González Orduño era un periodista de 61 años que se desempeñaba como director de Noticias y Televisión en Radio Fórmula. Era originario de Puebla, de profesión abogado, pero su carrera profesional siempre la desempeñó en los medios de comunicación, antes de Radio Fórmula colaboró con MVS. En 2017 realizó el programa Código Paisano para la audiencia en Estados Unidos, en donde presentó una serie de entrevistas en Nueva York y otras ciudades, para este año realizará una edición actualizada de dicho programa donde realizaba entrevistas a paisanos en este país.

En marzo se contagio de coronavirus Fue el pasado mes de marzo cuando el también conductor salió positivo a COVID-19, según lo dio a conocer el periodista Joaquín López Dóriga, “yo lo vi como el 10 de marzo, me habló muy angustiado al día siguiente y me dijo que salió positivo, estaba preocupado por mí”, contó Dóriga, quien dijo que se practicó la prueba y salió negativo. Apenas unos días antes de su deceso, Arturo González Orduño, pidió en sus redes sociales juna oración para él, “Si pueden echar una oración por este servidor, se los agradeceré mucho. Vamos a salir más fuerte”, fue lo último que escribió en su página de Twitter.