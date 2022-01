Lonchera apaga parrillas taquero. Hoy en día la envidia es un sentimiento muy común en varias personas que realizan actos innecesarios solo por sentir envidia de alguien más. En vez de demostrar que uno es mejor con sus actos, hacen varias fechorías que no son necesarios y solo afectan a las demás gente que solo quieren salir adelante.

“Estas personas estaban vendiendo tacos en la banqueta …. Y llego esa lonchera y se baja un hombre con un extinguidor y le apaga las parrillas al taquero , le echo a perder todo lo que tenia para vender, que horror de gente …. Pero a este tipo que hizo eso le va ir muy mal en la vida y su negocio no prosperará por la envidia y la maldad que tiene”, se lee en el post.

Las personas que apagaron los comales del puesto de tacos, tienen un carrito vendedor de comida que se hacen llamar Lonchera Aki los Tacos. Por su parte el encargado de la taquería no pudo hacer nada al respecto, solamente grabó el momento exacto en que ocurrieron los hechos en plena calle.

Se graba cometiendo la maldad

En otro video publicado se muestra como los dueños de la Lonchería Aki los Tacos se graban en el momento en que se acercan al puesto de tacos para realizar los actos que afectaron a la competencia. Muchos atacaron a estas personas por no saber competir limpiamente ante la competencia.

“Increíble que El tipo se grabe y se sienta orgulloso de lo que hizo, no me gusta quemar a los negocios pero este Tipo se lo merece por mala gente ..! Sigamos a @tacoslaguerala“, Incluso la victima le pide solucionar los problemas hablando: “El otro chavo todavía le dice , que si no habrá forma de hablar”, dice en la publicación. Archivado como: Lonchera apaga parrillas taquero. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .