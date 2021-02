El medio artístico de México vuelve a vestirse de luto

El exacadémico Lolo Jiménez perdió la vida por coronavirus tras varios días de estar hospitalizado

Las redes sociales del actor y cantante se inundaron de mensajes de despedida

No hay día en que no se comparta alguna mala noticia relacionada con el coronavirus, y hoy martes no es la excepción, ya que se confirmó la muerte del exacadémico Lolo Jiménez, cantante y actor, a causa de esta terrible enfermedad que ha cobrado la vida de millones de personas alrededor del mundo.

Fue el periodista argentino Javier Ceriani quien compartió esta noticia, tanto en su cuenta personal como en las redes sociales de Chisme No Like.

“Triste noticia. Muere Lolo Jiménez, exacadémico y cantante teatral. Bajo el nombre de Eduardo Jiménez, el joven integrante de la compañía OCESA perdió la vida a consecuencia del Covid (coronavirus)”, se puede leer en esta publicación.

Varias personas se sorprendieron al enterarse de esta noticia y así se expresaron: “Santo Dios… esto está feo… feo!!! Señores, a tomar conciencia de lo que está pasando”, “Por Dios, ¿qué está pasando? Cuántas muertes y algunos son gente joven”, “Que tristeza!!! Era cliente mío de nutrición!!! Muy saludable y disciplinado”.

El multifacético Lolo Jiménez

Según reportó la revista TVNotas, Lolo Jiménez formó parte del reality show La Academia Bicentenario en 2010, donde fue uno de los favoritos del público gracias a su talento y carisma, aunque no logró avanzar a la ronda final.

Años más tarde, el cantante y actor trabajó para la compañía OCESA en diferentes obras musicales, además de que se desempeñó como maestro de artes escénicas.

El actor Lalo España, a través de su cuenta oficial de Twitter, reaccionó a la muerte del exacadémico de la siguiente manera: “Estoy impactado. Me entero con mucha tristeza y no lo puedo creer. Que en paz descanse el joven actor Lolo Jiménez. Querido Lolo: Un abrazo hasta el cielo”.