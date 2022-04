¿Lolita Ayala afronta problemas de salud? La vieron usando oxígeno…

Lolita Ayala problemas de salud: Lolita aclaró que no se trata de nada ‘grave’

De acuerdo con Agencia Reforma, Lolita Ayala explicó durante una entrevista con el programa Sale el Sol como está de salud, luego de rumores que aseguraban que se encontraba delicada. Y es que varios medios hicieron pensar que la periodista se encontraba ‘grave’, por lo cual decidió romper el silencio.

La periodista comentó que está recuperándose de una cirugía de cadera y que está usando oxígeno porque la contaminación de la Ciudad de México no le permite respirar adecuadamente.

“A veces me pongo unas puntas de oxígeno para oxigenarme un poco porque con la altura se me baja un poco la oxigenación, pero no lo tengo que usar diario ni nada”, compartió.