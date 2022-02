“Amado público, resulté positivo a COVID 19. Ya estoy en tratamiento y aislamiento y con todos los cuidados. Agradezco muchísimo sus oraciones y muestras de cariño Me ausentaré algunos días, pero estoy con todo el #EfectoPositivo para salir de esto pronto. Un abrazo a todos”, dijo hace unos meses en su cuenta de Twitter.

Fue a través de redes sociales que Esquinca habló sobre su estado de salud al que calificó de serio. “Amado público, estoy hospitalizado. No es grave, pero sí es serio y poco a poco voy mejorando. Gracias por todas sus oraciones y hermosos mensajes”, detalló en su cuenta de red social.

Locutor Toño Esquinca hospitalizado: “Espero pronto poder estar en vivo otra vez”

Toño no dio más detalles acerca del padecimiento que hoy lo aqueja pero externó su deseo de estar bien pronto. “Espero pronto poder estar en vivo otra vez. Que Dios los bendiga”, puntualizó. Hasta el momento no se ha especificado la gravedad de su estado de salud, pero aseguran que no esa nada grave.

Fue en junio de 2021 cuando el locutor dio a conocer a través de sus redes sociales que ha sido alcanzado por el coronavirus, según El Universal. Ahora nuevamente Toño Esquinca preocupa a sus seguidores al mencionar que esta hospitalizado, pero sin dar mayor detalle de su estado de salud.