Locutor de radio y pastor que se oponía a las vacunas y mascarillas, muere de COVID

Bob Enyart siempre se opuso a las precauciones en contra de la pandemia del coronavirus

"Bob Enyart fue la persona más sabia que he conocido" Bob Enyart muere coronavirus. Muchas personas se han opuesto a las medidas de sanidad y por supuesto a la vacuna contra el coronavirus mencionando distintas versiones sobre esta dosis que supuestamente no es un antídoto. A pesar de sus creencias han salido demasiados casos donde han fallecido a causa de este virus mortal. En esta ocasión fue el locutor de radio y además pastor, Bob Enyart quien se opuso rotundamente a aplicarse la vacuna contra el COVID, a usar mascarillas y otras medidas, perdió la vida a causa del coronavirus en Colorado. Casos como estos se han presentado en distintas ocasiones, según USA Today. Locutor que se negó a la vacuna muere de COVID La noticia sobre la sensible perdida del reconocido locutor Bob Enyart fue dada a conocer por su co-presentador de "Real Science Radio" Fred Williams en sus redes sociales. Su compañero y amigo aprovechó para dar el último adiós a Enyart y recalcar las virtudes que tenía en vida. "Me duele mucho que mi amigo cercano y coanfitrión de Real Science Radio haya perdido su batalla con COVID. Bob Enyart fue uno de los más inteligentes y, sin lugar a dudas, la persona más sabia que he conocido", compartió Fres Williams a través de su cuenta de Facebook.

Bob Enyart muere coronavirus: Era también pastor Este reconocido locutor de radio, Bob Enyart no solamente se dedicaba a los medios de comunicación, sino que además era pastor en la Iglesia Bíblica de Denver. Según versiones que han estado circulando fue su religión que no le permitía creer en la vacuna contra el coronavirus ni en las medidas para evitar el contagio. Su congregación y la Iglesia Comunitaria Bautista en Brighton, Colorado, demandaron con éxito al estado el año pasado por las restricciones pandémicas. Un juez dictaminó que los grupos religiosos en el estado no tenían que implementar algunos límites de capacidad ni exigir que los fieles usaran máscaras.

Bob Enyart muere coronavirus: Influía para que no se vacunaran Incluso Enyart utilizaba su programa de radio para alentar a los radioescuchas a que no se vacunaran. Según una publicación compartida el mes pasado en el sitio web de su programa , él y su esposa, Cheryl Enyart, no se vacunaron porque las inoculaciones se probaron “en las células de bebés abortados”. En la publicación se menciona que si bien no es “inherentemente pecaminoso” obtener una vacuna “desarrollada inmoralmente”, “instamos a todos a boicotear a Pfizer, Moderna y Johnson para aumentar aún más la tensión social y presionar a los asesinos de niños”. Bob Enyart muere coronavirus: Otros casos similares El pastor y locutor ha estado en el mundo de la radio alrededor de más de 30 años. Ha atraído la atención por una variedad de argumentos y segmentos, incluso diciendo repetidamente que las personas que buscan abortos deben ser condenadas a la pena de muerte. Cabe mencionar que no fue el único locutor que se opuso a esta medida de sanidad y morir a causa de este mortal virus. Marc Bernier, un locutor de radio en Daytona Beach, murió el mes pasado después de una batalla de tres semanas con COVID-19. Phil Valentine, un presentador de radio de Tennessee que era un escéptico de las vacunas hasta que fue hospitalizado y también murió el mes pasado de coronavirus.

Bob Enyart muere coronavirus: Musico que no creía en el COVID pierde la vida Al similar ocurrió hace algunas semanas donde Marcus Birks, el músico que no creía en las vacunas murió a consecuencia del Covid-19. El artista inglés aseguraba que no se contagiaría porque hacía mucho ejercicio. De acuerdo con información del Clarín, el exparticipante del reality show Bad Lads’ Army, de 40 años de edad, a pesar de llevar un estilo de vida saludable, se agravó de tal manera que tuvo que ser internado en el área de cuidados intensivos en el Royal Stoke University Hospital. Cuatro semanas después, murió. Fue el pasado 11 de agosto que el músico, desde el hospital en el que estaba internado, aseguró que al ver su salud tan deteriorada, tuvo un shock muy fuerte, ya que rara vez se enfermaba, por lo que cambió de opinión y pidió a la gente que se vacunara contra el coronavirus.

Bob Enyart muere coronavirus: “Era un poco ignorante al respecto” En esta misma entrevista, el músico que no creía en las vacunas contra el coronavirus, reconoció ser un ignorante en este tema, por lo que simplemente pospuso recibir la vacuna: “Lo primero que le voy a decir a toda mi familia es que se vacunen y a todos los que vea. Y tan pronto como pueda conseguirlo, definitivamente lo conseguiré”. A través de la cuenta de Instagram de su esposo, quien tiene más de 11 mil seguidores, Lis le dedicó un emotivo mensaje de despedida acompañado de una serie de imágenes de diferentes etapas de la vida de ambos. Descanse en paz, Marcus Birks.

"Hemos estado juntos durante más de la mitad de mi vida" Casada con Marcus Birks desde hace 10 años, y esperando actualmente un hijo de él, la esposa del músico confirmó su sensible fallecimiento de la siguiente manera: "El dolor que siento al escribir esto es insoportable, mi corazón ha sido arrancado, mi alma y mi mundo total y completamente destrozados". "Mi esposo, mi mejor amigo, mi alma gemela, Marcus falleció ayer por la mañana. Hemos estado juntos durante más de la mitad de mi vida, desde que tenía 16 años y estuve casada durante 10 años, y lo he amado y adorado por completo durante los 17 años completos".

"No sé cómo se supone que debes lidiar con tal dolor" En otra parte de este mensaje, que provocó todo tipo de reacciones, Lis compartió que le hizo una promesa a su esposo: le dirá a su bebé todos los días lo mucho que lo ama, lo especial que es y que Marcus Birks hubiera sido el mejor papá que un hijo podría desear. "Mi corazón ha sido completamente arrancado y no sé cómo se supone que debes lidiar con tal dolor, pero saber que está creciendo una parte de él dentro de mí me está ayudando a superar este momento desgarrador", confesó Lis, esposa del músico que no creía en las vacunas contra el coronavirus.

Esposa de Marcus Birks agradece las muestras de apoyo Según reportó Clarín, Marcus y su esposa Lis formaron un dueto de música pop llamado Cappella. Incluso, en una ocasión, se presentaron con gran éxito en un evento realizado en un centro comercial ante la presencia de 30 mil personas. "Me gustaría agradecerles a todos por sus amables palabras y apoyo durante estas últimas semanas, Marcus estaba realmente impresionado por la cantidad de mensaje que le enviaron con todo su amor. Sepan que he recibido sus mensajes y los he leído, pero no me atrevo a responder, sus palabras de consuelo significan mucho para mí".