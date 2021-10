Incluso los policías que realizaron la investigación ya notificaron a los padres de Miya Marcano sobre el hallazgo del cuerpo, dando una gran posibilidad que se trate de su hija. Posteriormente el alguacil compareció ante la prensa donde reconoció que esta “trágica noticia” no es de la que él quería informar.

Estos registros telefónicos fueron del viernes por la noche, cuando se reportó la desaparición de la joven de 19 años de edad Miya, y que no hay evidencia de que Caballero regresara posteriormente al lugar. Por lo que se consideró como el principal sospechoso de la desaparición de la mujer.

La Oficina del Forense deberá confirmar su identidad y determinar la causa de la muerte, que Mina no quiso adelantar, aunque sí indicó que no buscan a ningún otro posible sospechoso, pues todo apunta a que Caballero fue el “responsable” de la muerte de Marcano.

Localizan cadáver Miya Marcano: ¿Dónde estás bebé?

Ante el desconcierto, el padre la joven hispana, Marlo Marcano, había pedido ayuda a través de las redes sociales para poder localizarla: “Mimi, me duele el corazón. No he dormido ni comido en días. ¿¿¿Dónde estás bebé??? Toda tu familia está aquí buscándote”.

Y agregó: “No nos detendremos hasta que regreses a casa. Poco a poco estoy perdiendo la cabeza aquí. Nunca habíamos pasado tanto tiempo sin siquiera enviarnos un mensaje de texto. Si puede leer este mensaje, sepa que su papá y el mundo entero la ama. Por favor, no pierdas la fe. Te encontraremos…. ¡Te amo siempre y para siempre!”.