Shapiro fue una fuente de trabajo para muchas personas, pues además de que es altamente conocido por ser el ‘representante estrella’, The Sun informó que Shapiro y West se conocieron cuando eran niños que asistían a una escuela pública en el Bronx. La pareja conoció a Jerry Seinfeld en clubes de comedia en Los Ángeles.

El productor de televisión estadounidense falleció a los 91 años. De acuerdo con informes de The Sun, Shapiro trabajó en estrecha colaboración con el difunto Howard West en la comedia de situación, que duró nueve temporadas en las décadas de 1980 y 1990.

Una larga lista de éxitos

Shapiro triunfó en Los Ángeles, en donde en base a información de Deadline, se volvió pieza fundamental para programas: The Steve Allen Show, That Girl y Gomer Pyle USMC. También preparó una serie de especiales para Dick Van Dyke, Mary Tyler Moore y Carol Channing, lo cual hizo que muchos artistas llegaran a la cima del éxito.

El caza talentos también fue productor ejecutivo de Man on the Moon with West, protagonizada por Jim Carrey en el papel de Andy Kaufman. Mientras que Danny DeVito interpretó a George Shapiro en la película de Milos Forman, Shapiro interpretó el papel del Sr. Besserman. Archivado como: Muere George Shapiro director de talentos