Al tratarse de un borrador, sin embargo, la decisión aún podría cambiar y no se espera un veredicto oficial hasta junio. La filtración de una decisión del Supremo sobre un tema tan controvertido y aún en discusión es un hecho sin precedentes en la historia reciente de EEUU.

El aborto ha sido legal en EE.UU. desde que en 1973 el Supremo dictaminara que el Estado no tiene derecho a intervenir en la decisión de la mujer sobre su embarazo. En la última década, numerosos estados liderados por conservadores han aprobado normas que violan abiertamente esos parámetros, con el objetivo declarado de conseguir que el Supremo revisara y anulara el precedente de hace casi medio siglo.

El tribunal tiene previsto emitir un fallo sobre el caso a finales de junio o los primeros días de julio, antes de que expire su periodo de sesiones. En términos prácticos, el anteproyecto de opinión afirma que no existe un derecho constitucional a los servicios de aborto, y permitiría a cada estado regular de manera más estricta el procedimiento o prohibirlo por completo.

El papa Francisco dijo a un diario italiano que ha ofrecido viajar a Moscú para reunirse con el presidente Vladimir Putin y tratar de ayudar a poner fin a la guerra en Ucrania, pero que aún no ha recibido respuesta. Francisco dijo que hizo la oferta unas tres semanas después del inicio de la invasión a través del secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin.

¿Putin recibirá al papa?

“Desde luego, sería necesario que el líder del Kremlin presente una ventana de oportunidad. Pero no hemos recibido respuesta y seguimos insistiendo, aunque temo que Putin no puede o no quiere tener esta reunión en este momento”, dijo Francisco, según el diario Corriere della Sera.

Francisco, quien recordó que habló en marzo con el titular de la Iglesia Ortodoxa Rusa, patriarca Cirilo, durante 40 minutos por videoconferencia y que durante la primera mitad, "papel en mano, leyó las justificaciones de la guerra", de acuerdo con lo publicado por AP.