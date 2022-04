Al menos 16 personas han resultado heridas

Se ha confirmado ocho por herida de bala

Escuelas tienen orden de refugio tras emergencia

LO ÚLTIMO: Cierran escuelas en Nueva York tras tiroteo en el subway. Por lo menos 16 personas resultaron heridas de bala el martes en una estación del metro de la ciudad de Nueva York, en un ataque que dejó a personas sangrando en la estación justo en la hora pico matutina.

Los bomberos acudieron a eso de las 8:30 a.m. a la estación 36th Street del vecindario Sunset Park de Brooklyn y en un primer momento encontraron a 13 personas heridas pero, aparte de las cinco baleadas, no quedaba claro cómo fueron lastimadas, de acuerdo con The Associated Press.

Tirador activo en Nueva York (FUERTES IMÁGENES)

“La tranquilidad y la normalidad fueron interrumpidas, brutalmente interrumpidas, por un individuo tan despiadado y depravado que no se preocuparon por las personas a las que asaltaron mientras simplemente realizaban su vida diaria. Este individuo todavía anda suelto. Este persona es peligrosa” declaró la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.

“Esta es una situación de tirador activo en este momento en la ciudad de Nueva York”, apuntó de acuerdo con CNN. “No más tiroteos masivos. No más trastornos en la vida. No más angustia para las personas que solo intentan vivir sus vidas como neoyorquinos normales. Tiene que terminar y termina ahora”, agregó.