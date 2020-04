La actriz y conductora puertorriqueña reaparece en Un Nuevo Día

Adamari López confiesa lo que le hizo a su pareja, Toni Costa, en plena cuarentena

A muchos se les hace raro que el coreógrafo español ya usa gorra en todo momento

Luego de varios días de no estar al aire, la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López reapareció en el programa Un Nuevo Día y confesó en exclusiva lo que le hizo a su pareja, el coreógrafo español, Toni Costa, en plena cuarentena.

Este video está disponible en la cuenta oficial de Instagram de Un Nuevo Día, y en él se puede escuchar a Adamari López decir: “Yo me atreví a hacérselo a Toni y eso le quedó tan bien ese cabello, no me quedó nada mal hecho, todo estaba perfecto, yo agarré la maquina y lo corté y lo corté, Alaïa también me ayudó”.

En ese momento, se puede ver a Toni Costa, quien se quita la gorra para mostrar su nuevo look, mientras Adamari López aclaró que “eso fue una cosita se se hizo él solo”, para luego ambos reír a carcajadas.

La actriz y conductora puertorriqueña prosigue con su confesión de lo que le hizo a su pareja en plena cuarentena: “Yo lo corrí y no le quedó otro remedio que dejarse recortar, pero lo pasamos bien en familia, al fin y al cabo el cabello crece y por lo menos tuvimos una actividad diferente dentro de la familia y Alaïa colaboró con su recortito”.

Su compañera, Rashel Díaz, a quien Adamari López le contaba todo lo que sucedió, se preguntó que quién era peor, si ella o su hija, Alaïa, a lo que la ex de Luis Fonsi se defendió:

“Oye, pero también admirable yo, por esa entrega que tengo como esposa, de poder hacer algunas labores que están fuera de mi trabajo, estoy pidiendo a ver si me dan también un ‘part time’ (medio tiempo) en una peluquería, y recordar siempre que la intención, la buena intención, es lo que cuenta. Si queda bien el recorte o no, ese ya no es asunto mío”.

Con más de 300 mil reproducciones hasta el momento, este video provocó muchas reacciones por parte de los seguidores de la pareja formada por Adamari López y Toni Costa:

Una usuaria hizo una observación que generó muchos comentarios: “Adamari se mira embarazada”, a lo que otros internautas respondieron: “Ay, van a seguir con ese cuento del embarazo, ¿no ven que es según la ropa que se ponga?”, “Yo también pensé lo mismo, pero como hay tanta gente ofendida, mejor no hay qué decir nada”.

Por otra parte, varios se sintieron identificados con la acción que realizó Adamari con Toni, ayudada por su pequeña hija, Alaïa: “Ayer le tocó a mis hijos… bien trasquilados; mentira, bellos quedaron”, “A mí ya me lo cortaron, jaja”, “Yo ayer le corté el cabello a mis mellizos también”, “A mi madre le hicieron un corte súper de pelones por toda la cabeza”, “No te preocupes, yo también le corté el pelo a mi esposo y a mi hijo, los dejé bien pelones a los dos”.

Archivado como: Adamari López Toni Costa cuarentena