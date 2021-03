Ante la posibilidad de eliminar esta técnica, Biden ha sido claro y señaló estar en contra de acabar con el filibusterismo y no ha cambiado de postura, incluso tras los mortales tiroteos de Atlanta y Boulder. Esto, en su búsqueda de cualquier avance sobre el control de armas en el Senado, otra legislación que ha tomado relevancia.

La Reforma Migratoria podría estar ‘condenadas al fracaso’ a no ser que los demócratas acaben con el conocido como filibusterismo, una maniobra que permite al partido en la minoría, en este caso los republicanos, bloquear la votación de proyectos en el Senado al requerir que primero se reúnan 60 votos.

El pasado jueves Biden criticó a México por “negarse a recibir” a algunas de las familias migrantes que Estados Unidos deporta inmediatamente amparándose en la pandemia, en aparente referencia a una ley mexicana que ha provocado que el país vecino no acepte ciertas expulsiones en parte de la frontera, en el sur de Texas. “Estamos negociando con el presidente de México, creo que vamos a ver un cambio”, afirmó.

Por su parte, los demócratas podrían sumarlo a una serie de medidas que han sido aprobadas en la Cámara de Representantes y luego se estancan en el Senado con el fin de obtener apoyo para eliminar las prácticas obstruccionistas. Los demócratas aseguran que sus medidas no están dirigidas a la seguridad fronteriza sino a atender el problema de los inmigrantes que merecen ayuda.

El Congreso se ha estancado en materia migratoria durante varios años, y el tema parece dirigirse nuevamente a convertirse en un arma política. Los republicanos podrían usarlo para movilizar a los votantes conservadores en las próximas elecciones, indica The Associated Press.

Las exigencias republicanas de hacer frente al incremento en el número de niños y familias que llegan a la frontera con México, más la falta de respaldo tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, hacen improbable que se apruebe un proyecto de ley de amplio alcance, dijo ante reporteros Durbin, el segundo demócrata de mayor rango en el Senado, indica The Associated Press.

¿Tiene apoyo de los estadounidenses la Reforma Migratoria de Biden?

Casi 7 de cada 10 estadounidenses apoyan establecer un plazo de 8 años para que los migrantes indocumentados obtengan la ciudadanía, algo con lo que concuerdan el 57 % de los republicanos y el 78 % de los demócratas, de acuerdo con datos obtenidos por Efe.

Una encuesta nacional realizada por las organizaciones civiles Data for Progress y We Are Home Action indica que sin importar el partido al que votan o la raza o el grupo étnico la mayoría de los estadounidenses está de acuerdo con el camino a la ciudadanía para los indocumentados que defiende la Administración Joe Biden.