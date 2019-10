Página

El día nacional sin sostén se celebra el 13 de octubre.

A pesar de que es más común en mujeres este tipo de cáncer, los hombres también pueden padecerlo.

Si usted tiene implantes mamarios, es necesario que sepa que puede y debe hacerse estudios de mamogramas según se le recomiende.

El cáncer de mama (también conocido como cáncer de seno) se origina cuando las células que se encuentran en el seno empiezan a crecer descontroladamente y empiezan a invadir los tejidos circundantes o empiezan a propagarse a otras áreas del cuerpo. El Día Nacional Sin Sostén se celebra el 13 de octubre y su principal objetivo es no usar brasier durante este día como una manera de concientización del cáncer de mama.

De acuerdo con el portal National Day Calendar, este día que se celebra en todo el territorio de Estados Unidos, con el objetivo de promover la concientización del cáncer de mama y, de igual manera, poder recaudar fondos para continuar investigaciones al respecto.

Es importante mencionar que, muchas mujeres que han sobrevivido al cáncer de mama, no “pueden” salir a la calle sin utilizar un brasier, debido a que lo necesitan par sostener la o las prótesis de pechos después de haberse sometido a cirugía.

Octubre es el mes de la concientización del cáncer de mama, por lo que el Día Nacional Sin Sostén también tiene la intención de servir como recordatorio para todas las mujeres de que deben someterse a pruebas de detección de esta enfermedad para detectarla a tiempo y estar consciente de su estatus médico.

No se olvide agendar una cita para una mamografía y utiliza los hashtags #NoBraDay y/o #NationalNoDayBra cuando vayas a publicar en cualquier red social. De igual manera, puedes ayudar por medio de contribuciones a American Cancer Society o en Susan G. Komen for the Cure.