Lo nuevo en super trenes: Hyperloop hace su primer debut tripulado

Fueron 400 recorridos no tripulados los que Virgin Hyperloop tuvo que realizar antes de concretar su primera hazaña en 2020: su primer viaje con pasajeros reales.

¿Sus primeros pasajeros? Se trató nada más ni nada menos que Josh Giegel y Sara Luchian.

Giegel es cofundador y jefe de tecnologías, mientras que Sara Luchian es la responsable de experiencia del pasajero, por lo que este primer viaje sirvió como punto de partida para dar a conocer la seguridad con la que Virgin Hyperloop ofrecerá sus servicios en un futuro.

En una hazaña que ha sido considerada como histórica para Virgin Hyperloop, los dos primeros tripulantes de su tren de alta velocidad se embarcaron en el primer trayecto tripulado de la compañía, en Las Vegas, Nevada.

El trayecto tuvo lugar en el circuito de prueba de la compañía, ubicado en Las Vegas y con una extensión de 1,640 pies.

En un comunicado, Jay Walder, director ejecutivo de Virgin Hyperloop, comentó a los medios que “No puedo expresar cuán seguido recibo la pregunta: ¿Es Hyperloop seguro? Con el trayecto de prueba de hoy, hemos respondido de manera exitosa a esta pregunta, demostrando no solo que Virgin Hyperloop puede colocar de manera segura a un pasajero en un ambiente al vacío, sino que la compañía ha planteado de manera minuciosa la seguridad, lo que ha sido validado por una parte independiente.”

De acuerdo con información del portal Popular Mechanics, para alcanzar sus objetivos, Virgin Hyperloop contrató los servicios de la compañía francesa Certifier Group, especializada en la evaluación independiente de ferrocarriles.

El primer trayecto tripulado no solo es histórico, sino que representa el inicio de un nuevo recorrido de la empresa hacia su establecimiento y certificación: después de 400 pruebas no tripuladas, el éxito de Virgin Hyperloop se ve como un paso firme hacia su consolidación.

En un futuro, se espera que el ‘Pegasus Pod’ sea capaz de transportar hasta 28 pasajeros en vehículos comerciales con tecnología de última generación, diseñada para detectar cualquier emergencia y responder a ella en tan solo segundos.

La manera de funcionar del ‘Pegasus pod’ de Virgin Hyperloop será por medio de movimiento sin fricción, con dos sets de imanes que trabajan en conjunto para mover el tren hacia atrás y hacia adelante, creando un efecto de ‘flotación’.

¿Cómo funciona este super tren?

A la par de los mecanismos ya mencionados, el super tren contará con un sistema de tubos sellados.

Las cápsulas del super tren están presurizadas y se moverán a altas velocidades originadas por la levitación magnética del circuito y a los sistemas de propulsión neumática.

Así, Virgin Hyperloop podrá permitir el ingreso de pasajeros o cargamento dentro de las cápsulas, que irán a una velocidad aproximada de 1,000 kilómetros por hora, o 621 millas por hora.

Si bien se espera que las velocidades alcancen el máximo para las que han sido diseñadas, los primeros tripulantes de este super tren fueron transportados a 107 millas por hora, una velocidad promedio.

Apenas el pasado octubre, Virgin Hyperloop anunció que construiría un centro de certificación en West Virginia, al cual destinaría un aproximado de $500 millones de dólares.

Su principal objetivo, aseguran, es conseguir una certificación que les permita realizar viajes comerciales para el año 2030.

¿Es Hyperloop el único super tren del mundo? ¡La competencia es grande!

La urgencia por una certificación que permita realizar viajes comerciales viene del hecho de que Hyperloop no es el único super tren que se encuentra en vías de construcción.

Una de sus principales competencias es Magway, una empresa con sede en el Reino Unido, que también espera implementar un método de envío de paquetería por medio de cápsulas metálicas que se desplazarán por un circuito subterráneo.

En América, la competencia comienza a crecer, al menos en la costa oeste.

En Los Ángeles, cuna de múltiples empresas emergentes, también se encuentra la compañía Hyperloop Transportation Technologies (HTT), que se encuentra trabajando en la creación de trenes maglev.

Esta compañía ha recurrido a la asesoría de cientos de ingenieros en todo el mundo, en un esfuerzo por desarrollar un sistema de transporte basado en la colaboración.

Durante el verano de 2020, esta empresa fue acreedora de una clasificación oficial por parte del Departamento de Transporte de Estados Unidos, que promueve la financiación y regulación de este tipo de tecnologías.

¿Qué tan viable es un super tren como el Hyperloop?

Hasta el momento, los expertos aún se encuentran debatiendo acerca de la legitimidad y utilidad de un super tren como el Hyperloop.

Muchos seguidores de estas empresas e inversionistas se han cuestionado el hecho de que se trate de una visión ‘utópica’ de lo que se espera alcanzar para el futuro del transporte a mediano plazo.

El hecho de que algunas de estas compañías aún no cuenten con una certificación oficial no significa que estas no serán realidad; sin embargo, persiste la duda acerca de la puesta en práctica de este tipo de tecnología en un futuro cercano.