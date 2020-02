Las lluvias en Mississippi no dan tregua y para la jornada de hoy, martes 18 de febrero, se espera que continúen en Jackson, según CBS.

La región ya enfrenta el estado de emergencia provocado por inundaciones históricas. Los ríos también se desbordan en Arkansas, Alabama y Tennessee.

‘Historic, unprecedented’ flooding swamps southern USA; Mississippi and Tennessee hardest hit https://t.co/I6FlbHkQIL via @usatoday It’s hardly “unprecedented” if it’s only the 3rd highest flooding on record.

— JRF (@Modda_j) February 18, 2020