Como sacado de un cuento, los conductores en la transitada autopista interestatal 285 de Atlanta fueron sorprendidos por una lluvia de billetes luego de que la puerta trasera de un camión blindado se abriera por error. Al menos 175 mil dólares volaron, informaron las autoridades.

Varios medios locales informaron que la lluvia de efectivo hizo que decenas de choferes se orillaran en la I-285 a la altura de la Ashford-Dunwoody Road.

Algunos usuarios de redes sociales publicaron videos de la interestatal llena de billetes y de las decenas de personas bajando de sus autos para recoger el dinero regado entre las vías de tránsito. Sorprendentemente, no se registró ningún choque ni nadie resultó herido.

Oh y’all thought I was lyin?

Yes, there was money flying all over I-285!!! #atlanta

