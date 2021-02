La cantante Sofía Reyes interpretó el Himno Nacional Mexicano

Canelo Álvarez enfrentó a Avni Yildirim en el estadio Hard Rock

Saúl Álvarez logró el triunfo

Esta noche en el estadio Hard Rock en Miami, Florida, en la exhibición entre el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez y el turco Avni Yildirim, la cantante Sofía Reyes interpretó el Himno Nacional Mexicano, en una pelea que resultó para muchos un fiasco. Y es que la esperada pelea acabó en apenas tres episodios.

Luciendo un palazzo en color vino tinto, y con un escote hasta el ombligo, Reyes cautivo a los miles de mexicanos presentes en el evento con su entonación perfecta.

Sin embargo su canto, causó opiniones divididas entre los internautas quienes algunos mencionaron que fue algo hermosa la interpretación y a otros no les agradó tanto, “Muéranse haters que se atrevan a criticar la interpretación del himno de @sofiareyes en la #PeleaDelCanelo no tuvo ningún error”, dijo un usuario.

“Sofía Reyes cantó bien feo el himno, qué pex.”, “Yo que el #Canelohubiera invitado a los de @moderatto para rockear un rato con el himno nacional”, “Sofi divina en ese lugar!!!! muy lady in red”, “qué mala interpretación del Himno Nacional se escucha cada que tomas aire, fatal”, “No había alguien que pudiera interpretar de mejor manera nuestro himno nacional”, “se escucha muy nerviosa y no me gustó nada como cantó el himno”, fueron algunas críticas.

Por su parte el cantante J Balvin salió junto al boxeador mexicano, rumbo al ring, en donde dio un show siendo la sorpresa que tenía guardada el Canelo.

Pero también fue víctima de las críticas el colombiano: “Pero si hasta un mudo canta mejor que ese y otros payasos”, “Me pareció una falta de respeto con el rival, ya que la pelea es al aire libre”, “Épico el fallo del payasito de la bicicleta”, “Canelo y JBalvin en 5 minutos se armaron mejor show que The Weeknd en el Super Bowl”, comentaron en las redes sociales.

Incluso en el espectáculo que dio el cantante colombiano, uno de los bailarines que iba en una bicicleta, tuvo una caída que fue de los mas gracioso en la presentación de J Balvin, en la cuenta de Instagram de Chisme No Like , compartieron el video.

Por último el Himno Nacional de los Estados Unidos fue interpretado por Emily Stefan quien con su guitarra fue de los momentos más hermosos en los cantos de los lábaros patrios.

