Lloyd Taco Truck, es un negocio de tacos en Nueva York. Tienen cuatro carros itinerantes de comidas que hacen las delicias de todos, pero se ha visto envuelto en una vorágine de disculpas contrapuestas que se ha hecho noticia, y no por sus tacos.

Todo empezó cuando publicaron en Twitter donde iban a estar sirviendo sus delicias el miércoles 23 de octubre. El problema surgió cuando la segunda locación, cerca del Departamento de Seguridad Nacional en Batavia, fue criticada por ser un centro de detención federal y la mayoría de los clientes agentes de ICE.

Inmediatamente comenzaron las críticas de los proinmigrantes y otros que acusaron a los propietarios del camión de discriminación.

“Un momento, ¿van a servir burritos en la cárcel de ICE”, comentó @RobGalbraithLS.

“Realmente me decepcionaron, chicos”, escribió @Husaria.

Y así, les llovieron críticas por servir comida a agentes del ICE en un punto tan “caliente”.

Los dueños de la taquería se deben haber sentido presionados por la ola de críticas porque, después, publicaron una disculpa ante semejante andanada de críticas.

“Ayer cometimos un error al servir comida en el centro de detención de Batavia.

Pedimos disculpas.

Hace unas semanas recibimos una solicitud para servir comida en este lugar y la procesamos siguiendo nuestros predecimientos habituales. Generalmente este sistema nos ayuda a tomar decisiones empresariales de las que estamos orgullosos, pero, desafortunadamente, esta vez no fue así.

Lloyd mantiene lazos estrechos con las comunidades de inmigrantes y refugiados en Buffalo. Trabajamos con Jericho Road y el Instituto Internacional del Buffalo como parte de nuestros esfuerzos de contratación y todos los años participamos con entusiamo en su fundación Buffalo sin Fronteras.

No hay excusa para lo que pasó y ya hemos empezado a actualizar nuestros procedimientos internos para asegurarnos de que las paradas y los eventos de nuestros carritos se alinien con los valores de la compañía. Como parte de esta disculpa y aprendizaje de esta experiencia, donaremos todo lo recaudado ayer a Justice For Migrant Families WNY.

Sabemos que las palabras no cambian los hechos ocurridos y una donación no arregal nuestra falta de juicio. Solo el paso del tiempo y nuestras acciones futuras mostrarán nuestra intención de hacerlo mejor. Hoy comenzamos ese viaje.

Disculpas, Buffalo, ustedes merecen otra cosa mejor”.

Con estas sentidas disculpas, Lloyd pensó que se cerraba el mal rato. Pero no fue así, era solo el principio del laberinto sin salida en que se habían metido en un país embebido con el problema migratorio.

La disculpa pública provocó otra nueva reacción en las redes sociales. Ahora, otros seguidores clamaban que la disculpa de Lloyd era discriminatoria contra los agentes de ICE.

“¿En qué mundo siente una compañía la necesidad de disculparse por servir comida a los agentes federales de la ley que trabajan en condiciones peligrosas?”, escribió Rob Ortt, senador republicano por el estado y candidato al Congreso, en Twitter.

In what world does a company feel the need to apologize for serving food to federal law enforcement officers who work in dangerous conditions? Pathetic pandering. The men and women who work to enforce our immigration laws and protect us deserve better. https://t.co/0LUqpxrDZn

