El Heraldo de México y The Sun, dan cuenta de cómo varios mandos de las tropas de Ucrania han alertado de que los propios soldados de Rusia son obligados a asesinar a sus elementos que están heridos y no tienen más remedio que abandonar los cuerpos sin dar cuenta a los familiares.

¿La gente se conmueve por soldados de Rusia?

Los comentarios en el video no pararon: “También hay que entender que son víctimas de esta guerra”, “Pobres jóvenes, no saben ni por qué están haciendo esto. Qué desperdicio de vidas humanas”, “El soldado raso es el último mono en enterarse de lo que pasa, hasta los civiles se enteran antes. Te movilizan, te aislan bajo disciplina militar, y vas actuando según las ordenes van llegando, todo lo demás suposiciones y rumores”.

“Que tristeza. Chicos tan jóvenes que deberían estar viviendo sus vidas de otras maneras, no así”, “Me alegra que estén bien , esos jóvenes no tienen culpa de nada y no tienen nada que ver con esto”, “ellos no son culpables pero son los que representan de alguna forma al gobierno criminal de Rusia y son los que pagan las consecuencias”, “Todos son victimas, los soldados rusos sufren como los ucranianos al igual que sus familias. Es una verdadera pena que este sucediendo esto, estamos viendo que hay refugiados de primera y de segunda que nadie quiere y algunos nos preguntamos porque nunca se aplican ni piden sanciones contra Israel”, comentaron otros.