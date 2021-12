“Como ustedes saben, en la familia, con mi padre, estamos pasando un momento muy delicado, y aprendí, he aprendido que el amor y el cariño es medicinal. Quiero que desde aquí juntos le enviemos un aplauso muy fuerte, pero muy fuete, para el señor Vicente Fernández”, expresó Alejandro ya en el tramo final de su concierto. La audiencia dio aplausos y comenzó a gritar “Chente, Chente, Chente”. Esto

En varios videos publicados por los admiradores que asistieron al concierto de Alejandro Fernández se puede ver como ‘El Potrillo’ no puede contener las lágrimas al cantar ‘Acá entre nos’. Todo comenzó muy bien pero un gran nudo en su garganta se hizo presente lo que ocasionó que se soltara en llanto al interpretar el tema de su padre.

Miles de sus seguidores fueron espectadores de ese hecho, pues era tan grande la presión que sentía ‘El potrillo’ de no poder estar con su padre en esos momentos que no pudo terminar una de las canciones que don Vicente Fernández interpretaba. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.

La familia Fernández estaba atravesando uno de los momentos más complicados en la vida, pues el señor Vicente se encontraba muy grave en el hospital, para esto Alejandro se encontraba de gira y al enterarse de la triste noticia sobre la gran recaída que tuvo su padre no aguanto más y lloró.

La atmosfera del concierto cambio totalmente, se podía sentir el gran dolor que expresaba el cantante mexicano, los seguidores fueron testigo de eso. Aunque Alejandro Fernández no declaró nada al respecto, muchos señalan que es probable que él ya supiera que su padre estuviera viviendo sus últimas horas de vida.

‘El potrillo’ fue el último en despedirse de su padre, según informan medios de comunicación

De acuerdo con varios reportes impartidos por diversos medios de comunicación, Alejandro Fernández habría sido el último de los familiares del Charro de Huentitán en despedirse de él antes de su muerte este 12 de diciembre. Medios señalan que vieron ingresar a Alejandro Fernández al hospital en donde estaba internado su fallecido padre en la noche del 11 de diciembre.

No obstante, el interprete mexicano no se detuvo en lo absoluto a dar ninguna declaración al respecto sobre la salud de Vicente Fernández; hay que señalar que en esos momentos sólo se sabía que la condición del interprete era crítica, aún no había ocurrido el deceso. Archivado como: Llora desconsolado Alejandro Fernández.