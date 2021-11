Tiktoker advierte la llegada de extraterrestres para el próximo año

Según reveló, viajó al 2022 y recibió el mensaje de los alienígenas

La ‘predicción’ se ha hecho viral en las redes sociales

Llegada extraterrestres próximo año. El tema de que si estamos solos en el universo, se ha tocado en varias ocasiones teniendo distintas versiones de los expertos, hay quienes no creen que hay vida en otros planetas, mientras que otros están muy convencidos que no somos los únicos con vida. Pero hubo quien predice que no falta mucho para que nos visiten los extraterrestres.

A través de las redes sociales esta circulando un video de un usuario de TikTok quien asegura que en el año del 2022 tendremos la visita de la vida alienígena. Muchos usuarios piensan que este tema se trata de una conspiración por lo que ven casi imposible que esto llegará a suceder, según el portal TN.

Internauta asegura la llegada de extraterrestres el próximo año

A lo largo de los años varias teorías de los alienígenas se han dado a conocer donde incluso han compartido material sobre supuestos OVNIS y señales en los campos de maíz. Pero a pesar de esta situación este tema sigue generando opiniones divididas, ya que no se ha tenido algo concreto.

El joven internauta quien asegura que es un viajero en el tiempo, compartió un video en su cuenta de TikTok para alertar a los ciudadanos sobre la llegada a la Tierra de los alienígenas en el año del 2022. El usuario afirma que el próximo año, este tema se va a confirmar para acabar con las dudas.