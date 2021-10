Actualizan fecha para cheque del Crédito Tributario por Hijos

Está semana llegará el cheque

El IRS está utilizando las declaraciones de impuestos de 2020 EXCELENTES NOTICIAS PARA LOS PADRES. El próximo cheque del Crédito Tributario por Hijos, llegará este viernes para las personas que se registraron el 4 de octubre, de acuerdo con la página del Servicio de Rentas Internas (IRS). Los padres que utilizaron sus declaraciones de impuestos de 2020, podrán gozar de un cheque de hasta $1,800 dólares. Relacionado Fechas de los próximos pagos de estímulo de hasta $900 por niño Cheque sorpresa podría estar en camino si se califica con seguro social Advierten que se podrían venir dos nuevas rondas de pagos de $ 1,400 A la comunidad, se le recuerda que la página del Servicio de Rentas Internas, informó que si las personas no presentaron sus impuestos, tendrán como sanción la pérdida de todos sus beneficios. Al igual, mencionaron que las reglas de 2021 se ampliaron para incluir familias sin ingresos, lo cual es un gran cambio. Cheque crédito hijos octubre: LLEGA El VIERNES The Sun, informó que está semana empezarán a llegar el cheque del Crédito Tributario por Hijos tras una larga espera. A partir del viernes, las familias deberán estar al pendiente en sus bancos o el correo postal, para la llegada de los fondos asignados; claro, solo si la persona solicitó que fuera pago por adelantado. Las familias que tengan hijos menores de seis años, podrán obtener un cheque de $1,800 dólares. Mientras que los niños mayores de seis años y hasta los 17 años, recibirán un cheque de $1,500 dólares. Así que los solicitantes, tendrán la oportunidad de recoger ese cuantioso cheque a partir del 15 de octubre.

Cheque crédito hijos octubre: Evite problemas con el IRS Si las personas que no registraron sus impuestos del año 2020, podrían tener un serio problema. También, los padres que no cumplan con los requisitos de elegibilidad, se les recuerda que deben tener cuidado y considerar darse de baja, de los pagos por adelantado para evitar tener que pagar al IRS, informó The Sun. También se recuerda, que los pagos por adelantado son opcionales y la fecha límite para optar por no recibirlos es el 1 de noviembre a las 11:59 p.m., por lo que si usted quiere modificarlo tendrá que darse prisa e ingresar a la página oficial del Servicio de Rentas Internas (IRS) para evitar alguna problemática.

Cheque crédito hijos octubre: Una buena decisión Si las familias están atravesando por un momento difícil y cambios constantes en su economía, podrían pensar que el pago por adelantado no es una gran opción por lo que la cancelación; ya que si no lo hace, podría llegar a pagar más por los cheques que reciba en los siguientes meses, así que optar por no recibirlos es una gran opción. Si usted decide recibir el cheque, deberá estar atento en la página de herramientas donde podrá rastrear donde está su pago del mes de octubre. De acuerdo a The Sun, la página del IRS permanecerá abierta hasta el próximo viernes 15 de octubre. Es una gran opción por si tiene dudas sobre su cheque.

Cheque crédito hijos octubre: ¿Qué ingresar a la página de herramientas? Los únicos requisitos que pide la página de herramientas de registro para no declarantes de crédito tributario por hijos, son el nombre de la persona, la dirección de correo postal y otros datos. Esta página sirve para determinar automáticamente la elegibilidad de la persona y se emita pagos por adelantado según la información que proporcione al sitio del IRS. "Nombre completo. Dirección postal actual. Dirección de correo electrónico. Fecha de cumpleaños. Números de seguro social válidos (u otras identificaciones de contribuyentes) para usted y sus dependientes. Número de cuenta bancaria, tipo y número de ruta, si tiene uno y el número de identificación personal (IP PIN) de protección de identidad que recibió del IRS a principios de este año, si tiene uno.", menciona la página del IRS.

Cheque crédito hijos octubre: $15 millones de dólares De acuerdo con The Sun, los pago que se autorizarán para este mes son de un valor de $15 mil millones de dólares, por lo que se insta a la comunidad a realizar su registro en la página del IRS y acceder a los beneficios que podrán llegarle a través de su correo personal o en su cuenta bancaria. Si el menor tiene menos de 6 años, las familias podrán obtener un cheque de $1,800 dólares y si su hijo tiene más de seis años y hasta los 17 años, podrán cobrar un cheque con valor de $1,500 dólares. Por ello, se considera necesario que los padres completen el formulario que viene en la página del Servicio de Rentas Internas.

El cheque de $300 dólares También el medio de comunicación, mencionó que los padres que se hayan registrado para su Crédito Tributario por Hijos en los próximos días podrían recibir $ 300 en este mes. La página del IRS, informó que el próximo pago llegará el día 15 de octubre del 2021 a las personas que se hayan registrado hasta el fin de mes de septiembre. La oportunidad de ganas $300 dólares extras a cuenta del pago que generen por el Crédito Tributario por Hijos, podría generar una gran ayuda para las personas que estén suscritas a este programa por parte del Servicio de Rentas Internas; además, confirmó que el IRS está utilizando las declaraciones de impuestos de 2020.

¿Puede perder el beneficio? El medio de comunicación, informó que El IRS está utilizando las declaraciones de impuestos de 2020 para determinar la elegibilidad para los pagos mensuales, por lo que aquellos que aún no han presentado sus impuestos podrían perder los beneficios. Si usted o su cónyuge, aún no realizaron su registro para el Crédito Tributario para Hijos, perdió el beneficio. El IRS está proporcionando una oportunidad única con grandes beneficios, para que las personas puedan obtener un cheque de $300 dólares por el simple hecho de haberse registrado antes del cuatro de octubre.

La advertencia del IRS De acuerdo con CNET, el IRS tiene una clara advertencia para los padres que no obtuvieron suficientes ingresos para presentar una declaración de impuestos, mencionando que podrían quedar fuera del programa. Esta inesperada noticia surge después de que las dudas se incrementaran por saber cómo se basa la elegibilidad para los pagos de este año. “El IRS basa la elegibilidad para los pagos anticipados de este año en las declaraciones de impuestos de 2020. Si las familias no ganaron lo suficiente para presentar una declaración, o simplemente no lo han hecho todavía, el IRS no sabría que están calificados para recibir los pagos, que podrían llegar a un total de $ 3,600 por niño.”, mencionó la página del CNET.

Las reglas se ampliaron Pero, también trae una buena noticia el IRS. Según menciona The Sun, en años anteriores las familias sin ingresos calificaban solo para una parte de esta ayuda federal, o para ninguna ayuda, pero las reglas de 2021 se ampliaron para incluir familias sin ingresos. Este es un gran cambio y traerá grandes beneficios para diferentes sectores del país. El medio de comunicación, también informa que las familias sin ingresos pueden utilizar la herramienta de registro de no contribuyentes del IRS para presentar una declaración simplificada, por lo que tendrán las mismas oportunidades para lograr obtener el apoyo del Gobierno, que antes no se había dado.

El cheque mensual En la página del IRS, informan que los pagos anticipados del Crédito Tributario por Hijos se desembolsarán en cuotas mensuales, en este caso, se asignó que el día 15 de octubre del 2021, será la fecha del próximo pago. El medio de comunicación The Sun, comentó que las familias con niños menores de seis años recibirán $300/$1,800 dólares por menor, mientras que la cantidad es de $250 dólares/ $1,500 dólares para niños de entre seis y 17 años. Así que si usted califica para este pago, todavía está a tiempo de registrarse en el programa y acceder a la cantidad de dinero estipulado.