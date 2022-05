Llamarada solar podría rozar la Tierra y provocar tormenta geomagnética

Una llamarada solar no es más que una erupción del Sol y un CME significa que hubo una eyección de masa coronal del gran astro rey. Este fenómeno terminará afectando inevitablemente a la Tierra. Ahora la gran pregunta es ¿qué tanto le afectará? y ¿cómo lo sentiremos?

Los expertos calcifican las tormentas solares de acuerdo a su intensidad y gravedad. En este caso esperan que sea “G1 menor”, lo que significa que podría provocar algunas fluctuaciones débiles en la red eléctrica e incluso impactar levemente las comunicaciones satelitales, informó The Sun .

Tormentas solares

Los expertos aseguran que las tormentas solares no son peligrosas para los humanos, a no ser que se encuentren en el espacio. En este caso, las agencias espaciales han tomado las medidas pertinentes para proteger a los astronautas. En la Tierra, el campo electromagnético es capaz de protegernos de las erupciones solares extremas, aunque no es capaz de contener todos sus efectos.

En 1989, por ejemplo, un ola de intensos rayos solares que bombardeó la Tierra hizo que Quebec, en Canadá, se quedara sin electricidad por unas nueve horas. Además de afectar las telecomunicaciones, esta tormenta G1 también podría confundir el sentido de dirección de los animales migratorios. Eso sí, este fenómeno es capaz de generar hermosos espectáculos de luz natural como la aurora boreal. Llamarada solar podría rozar HOY la Tierra y provocar tormenta geomagnética.